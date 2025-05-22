Sanremo. A breve la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso Rai e Comune

Arriverà entro i prossimi 7 giorni la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Rai e dal Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato nel dicembre scorso illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione del festival di Sanremo dal Comune alla Rai.

Stamattina – riporta Adnkronos – si è tenuta l’udienza pubblica davanti ai giudici del Consiglio di Stato che si sono poi riuniti in camera di consiglio per decidere: il dispositivo è atteso entro 7 giorni mentre le motivazioni dovrebbero arrivare entro la fine di giugno.