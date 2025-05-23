Gedi firma accordo per cedere ‘La Provincia Pavese’ a Sae

Il gruppo Gedi ha sottoscritto il contratto preliminare per la cessione della testata ‘La Provincia Pavese’, nonché delle relative attività digitali alla società Sae Lombardia.
Lo comunica una nota del gruppo precisando che il perfezionamento della cessione è previsto entro giugno con efficacia dal prossimo 1 luglio. Sae Lombardia fa parte del gruppo Sae, gruppo editoriale italiano che edita diverse testate storiche radicate nei rispettivi territori di riferimento, quali ‘Il Tirreno’, ‘La Nuova Sardegna’ , ‘Gazzetta di Modena’, ‘Gazzetta di Reggio’ e la ‘Nuova Ferrara’