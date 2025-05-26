Milano Football Week trasforma CityLife. Podcast e contenuti speciali per raccontare l’evento

Dal 7 al 15 giugno torna la Milano Football Week, la festa del calcio organizzata da La Gazzetta dello Sport, con il patrocinio del Comune di Milano. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si svolgerà nella iconica cornice di CityLife, che per l’occasione si trasformerà in una grande fanzone immersiva, completamente aperta al pubblico e pronta ad accogliere appassionati di tutte le età.

Un palinsesto ricco di eventi per vivere il calcio in ogni forma

Per nove giorni, CityLife si trasformerà in un vero e proprio villaggio del calcio, dove la passione per lo sport più amato al mondo si esprimerà attraverso talk, incontri con leggende del passato e del presente, spettacoli di calcio freestyle, giochi e tornei. Gli appuntamenti del weekend e le serate saranno animati da ospiti d’eccezione che condivideranno esperienze e aneddoti dal campo, offrendo un’occasione unica per entrare in contatto con il grande calcio.

Il cuore dell’evento sarà un campo 5vs5 al centro di CityLife

La grande novità dell’edizione 2025 è l’installazione di un campo da calcio 5 contro 5 nel cuore di CityLife. Uno spazio pensato per accogliere famiglie, bambini e ragazzi che potranno scendere in campo, sfidarsi, allenarsi e partecipare a masterclass pensate per migliorare le abilità tecniche e vivere il calcio in modo autentico. Il campo ospiterà sfide aperte come gare di palleggi, crossbar challenge e calci di rigore, offrendo un’esperienza interattiva e accessibile a tutti.

Podcast live e contenuti speciali per raccontare il calcio da nuove angolazioni

Accanto alle attività sul campo, la Milano Football Week offrirà anche un momento di approfondimento editoriale grazie ai podcast live targati La Gazzetta dello Sport. I protagonisti saranno “La Tripletta”, che ogni settimana analizza tre temi caldi del panorama calcistico italiano e internazionale, e “Only Fanta”, dedicato interamente ai fantallenatori. Entrambe le produzioni saranno registrate dal vivo durante l’evento, offrendo al pubblico contenuti esclusivi e il racconto del calcio attraverso nuove prospettive narrative.

Tutto CityLife coinvolto tra sport, intrattenimento e inclusione

Le attività si estenderanno a tutte le aree verdi di CityLife, che ospiteranno campi da gioco aperti e accessibili, dove sarà possibile cimentarsi liberamente con il pallone. Una celebrazione dello sport nella sua forma più pura, che promuove il gioco libero e la socializzazione, in un contesto urbano che abbraccia la comunità.

Roberto Russo: Lo sport come valore condiviso

“Per nove giorni, CityLife e il suo parco si trasformeranno in un palcoscenico unico, dedicato alla passione per il calcio”, ha dichiarato l’architetto Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife. “Con un palinsesto ricco di eventi, incontri con grandi campioni, spettacoli e attività per tutte le età, la Milano Football Week 2025 rappresenta un momento straordinario di condivisione, sport e intrattenimento nel cuore della nostra città. Quest’anno, la grande novità è l’introduzione di un vero campo 5 contro 5, uno spazio pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e accessibile, che promuove la crescita della passione per il calcio e l’incontro tra le persone. Milano si conferma capitale dello sport, oltre che economica e culturale.”

Inclusione e sport per tutti con il progetto Insuperabili

Alla base dell’evento c’è anche un forte messaggio di inclusione e responsabilità sociale. Grazie alla collaborazione con Insuperabili, la manifestazione valorizza il calcio come strumento di integrazione e crescita personale. Il progetto, attivo da anni su tutto il territorio nazionale, sostiene l’inclusione sociale di atleti con disabilità attraverso percorsi formativi e sportivi che mettono al centro le persone, creando occasioni autentiche di incontro, amicizia e sviluppo.

Attivazioni a tema calcistico grazie al supporto dei brand partner

La Milano Football Week 2025 è realizzata in collaborazione con SmartCityLife e sostenuta da aziende e istituzioni che contribuiscono con iniziative pensate per coinvolgere attivamente il pubblico. Clear animerà l’evento con sfide come la Crossbar Challenge e l’originale Upside Down Gol, dove il pubblico potrà cimentarsi in spettacolari rovesciate. Esselunga coinvolgerà i partecipanti con il tiro al carrello e con l’intramontabile Calcio Balilla, mentre Friuli Venezia Giulia guiderà alla scoperta del proprio territorio attraverso un quiz ispirato alla ruota della fortuna. L’organizzazione delle attività sportive sarà curata da Sportland, storica realtà milanese attiva nella promozione dello sport sul territorio.