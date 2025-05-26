Il Gruppo Sae lancia la testata online Abruzzo Daily

Paglia direttore editoriale, De Nicola diretttore responsabile per il quotidiano online dell’editrice guidata da Leonadis

Nuova avventura editoriale per il Gruppo Sae di Alberto Leonardis, con il lancio nelle prossime settimane del quotidiano online Abruzzo Daily.

A dare la notizia del prossimo lancio in chiave glocal, focalizzato sull’Abruzzo – riporta Ansa – è stato lo stesso Leonardis, aquilano d’origine, da Roma, in occasione dell’evento ufficiale di lancio dell’associazione Extra – Land of Quality Life & Opportunities.

L’iniziativa va ad allungare la lista di quotidiani editi daI gruppo che comprende Il Tirreno, La Nuova Sardegna, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio, ai quali si è da ultima aggiunta La Provincia Pavese – con le procedure d’acquisto in fase di chiusura con Gedi -, e Paese Sera.

Paglia direttore editoriale, De Nicola diretttore responsabile

Direttore editoriale di Abruzzo daily sarà il romano Guido Paglia, giornalista de Il Resto del Carlino, la Nazione, il Giornale, di cui è stato vicedirettore, il Mattino, direttore relazioni esterne e rapporti istituzionali alla Rai dal 2002 al 2012.

Direttore responsabile sarà Angelo De Nicola, giornalista e scrittore aquilano, andato in pensione a marzo con ultimo incarico di caposervizio della cronaca dell’Aquila del Messaggero.



Il nuovo quotidiano online avrà una parte dedicata all’informazione nazionale ed estera, puntando principalmente informazioni su politica, cronaca, economia e cultura della regione con giornalisti all’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti e collaboratori su tutto il territorio.

Con l’obiettivo ambizioso di “diventare il sito di riferimento regionale entro il 2026, in un’ottica glocal che coinvolga gli abruzzesi nel mondo”, ha spiegato Luciano Tancredi, direttore editoriale di Sae, anche lui abruzzese.

La parte social sarà seguita dalla redazione in sinergia con Sae Digital e Servizi e sarà attivata una collaborazione con Sae Comics, società da poco costituita dal Gruppo Sae insieme alla Fondazione Pescarabruzzo, di cui è presidente Nicola Mattoscio.