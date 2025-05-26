Milano riflette sull’inclusione con Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In. Tra gli ospiti Crosetto, Piantedosi e Urso

Raccontare i grandi cambiamenti in corso, stimolare il dialogo, promuovere una società realmente inclusiva e capace di valorizzare ogni differenza. Con questo spirito, Sky Italia organizza due giornate di incontri, talk e approfondimenti che si terranno il 3 e 4 giugno al Teatro Dal Verme di Milano, trasformato per l’occasione in un set d’eccezione. L’evento coinvolgerà figure provenienti da mondi diversi: istituzioni, cultura, spettacolo, sport, scienza e tecnologia.

Il Dal Verme si trasforma in un hub di dialogo e confronto

Con il patrocinio del Comune di Milano, la giornata del 3 giugno sarà interamente dedicata agli Sky Inclusion Days, giunti alla loro terza edizione. Il tema di quest’anno è il rispetto, la collaborazione e l’ascolto attivo di storie ed esperienze differenti, nell’ottica di diffondere il cambiamento tra reale e digitale. L’obiettivo è chiaro: riconoscere la diversità come un valore, e non come un ostacolo.

Ascolto, diversità e rispetto al centro

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, spiega: “Gli Sky Inclusion Days nascono per creare uno spazio autentico di confronto, per una cultura del dialogo e dell’inclusione. Raccontare e ascoltare storie vere è il modo più efficace per trasformare i nostri valori in azioni concrete. Lo facciamo valorizzando ogni tipo di diversità – culturale, sociale, etnica, religiosa e anche gastronomica – con serietà e senza stereotipi”.

Dalle 10.00 del mattino, una lunga serie di ospiti darà voce a questo dialogo: dall’allenatrice Sabrina Barnabei con i nuotatori Giorgio Minisini e Arianna Sacripante del Progetto Filippide, allo chef Alessandro Borghese, dal rapper Brazzo all’attrice Valeria Bruni Tedeschi, fino al sacerdote e fondatore di Kayrós, Don Claudio Burgio. Ci saranno anche la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC Federica Cappelletti, il comico Daniele Gattano, la calciatrice Alia Guagni, la campionessa olimpica Josefa Idem, la scrittrice Camilla Mancini, l’alpinista Simone Moro, l’assessora milanese Gaia Romani, e numerosi altri ospiti tra cui Ambra Sabatini, Vincenzo Schettini e Gianluca Zambrotta.

Alle 18.30, il programma prosegue con un momento speciale dedicato a Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025 e reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest. Sarà un’occasione per celebrare la diversità come forza creativa capace di realizzare sogni unici.

La serata del 3 giugno, dalle 21.00, sarà tutta all’insegna della comicità con “Stories di comicità”, uno spettacolo stand up che vedrà salire sul palco Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna, intervistati da Omar Schillaci di Sky TG24.

Il 4 giugno tocca a Sky TG24 Live In

Il 4 giugno sarà la volta di Sky TG24 Live In Milano, il format ideato dal canale all news che porta l’informazione direttamente a contatto con il pubblico. Dalle 9.30 prenderanno il via gli approfondimenti su temi chiave del nostro tempo: crisi in Medio Oriente e Ucraina, elezione del nuovo Pontefice Leone XIV, cambiamenti climatici, politica italiana, intelligenza artificiale e il ruolo delle nuove generazioni.

Il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, ha dichiarato: “Sky TG24 Live In è un luogo fisico e mediatico per comprendere la quotidianità e le sfide del futuro. Lo facciamo con il nostro giornalismo, con ospiti eccellenti e con la volontà di offrire un’informazione profonda, chiara e non superficiale. Milano, ancora una volta, sarà la cornice ideale per questa riflessione”.

Sul palco si alterneranno ospiti di rilievo come Stefania Andreoli, Zvonimir Boban, Elena Bonetti, Guido Crosetto, Giulio Deangeli, Maurizio Landini, Emanuele Orsini, Matteo Piantedosi, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Renzi, Pablo Trincia, Adolfo Urso, Stefano Zecchi e molti altri. Temi sociali, salute, giovani e innovazione si intrecceranno con le grandi questioni geopolitiche.

Tutti gli eventi anche in diretta e streaming

Tutti gli appuntamenti del 3 e 4 giugno saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 251 di Sky Sport, con finestre live sul canale 500 di Sky TG24. Gli eventi saranno visibili anche in streaming su skytg24.it, dove è disponibile il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi gratuitamente.