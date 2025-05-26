Cartoons On The Bay: presentata la 29esima edizione

È stata presentata oggi nella sede Rai di via Asiago la 29ª edizione di Cartoons On The Bay, il Festival Internazionale dell’Animazione, della Transmedialità e delle Meta Arti, che si svolgerà a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno. Organizzato da Rai Com e promosso da Rai, con la collaborazione della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, il festival ospiterà anteprime mondiali, incontri con grandi nomi del settore, premi, mostre e un fitto calendario di eventi aperti al pubblico.

A contendersi i Pulcinella Awards saranno 330 opere provenienti da 50 Paesi. Ospiti d’onore dell’edizione 2025 saranno i Paesi nordici, tra i più dinamici nella produzione di contenuti per ragazzi. L’edizione assegnerà due Career Award a Quentin Blake, celebre illustratore britannico, e a Rob Minkoff, regista di successi come Il Re Leone e Stuart Little. A Bruno Bozzetto sarà riservata l’anteprima mondiale del suo nuovo corto Rossi Boomer. Tra i riconoscimenti speciali anche il Pulcinella Award a Noah Falstein e al programma 610 di Rai Radio2.

Per Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, “far entrare felicemente nel mondo i bambini” è parte della missione del servizio pubblico. “Per trasmettere i più alti principi della concordia civile – rispetto, ascolto, inclusività e fiducia – Rai sceglie i cartoni animati, veri e propri doni per l’intrattenimento educativo”, ha affermato.

Secondo Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, il festival “celebra giganti dell’animazione come Quentin Blake e Rob Minkoff, ma anche il talento italiano, come quello di Bruno Bozzetto e Lorenzo Ceccotti”, quest’ultimo vincitore del Premio Sergio Bonelli. Mazzola ha parlato di un festival “pronto a vivere un’edizione ricca di eventi, anteprime e di emozioni sempre nuove”.

Per Sergio Santo, amministratore delegato di Rai Com, Cartoons On The Bay è “molto più di un evento: è uno spazio vivo, un laboratorio di idee che stimola l’incontro di linguaggi” e che “unisce industria e intrattenimento, professione e passione”.

Rai Kids sarà presente con sei titoli in concorso e una vasta serie di iniziative per le scuole e le famiglie, tra cui la “Mascotte Parade” in Piazza Salotto e l’evento “Bee Green” per celebrare i 50 anni dell’Ape Maia. L’offerta Rai Kids coinvolgerà anche le star di Rai Yoyo, spettacoli dal vivo, talk con doppiatori e momenti di edutainment.

Anche RaiPlay sarà protagonista con una sezione dedicata al festival, curata dalla direttrice Elena Capparelli, che ha annunciato “un focus speciale sull’opera di Quentin Blake e sulla creatività dei paesi scandinavi, con titoli come Moominvalley, Tulipop e la serie Il campeggio”. Spazio anche all’animazione italiana più recente, con una vetrina su Piripenguins e L’abominevole bebè delle nevi, prodotti da Eaglet Films, premiata come Studio of the Year.

Simona Sala, direttrice di Rai Radio2, ha ricordato l’importanza della radio nel dialogo con il pubblico: “Con 610 e Numeri UNI porteremo la nostra comicità in diretta dal cuore del festival. A 610 sarà assegnato anche il Pulcinella Special Award, riconoscimento alla forza innovativa dell’intrattenimento radiofonico”.

Il direttore artistico Roberto Genovesi ha ricordato: “Cartoons On The Bay ha nel suo DNA la voglia di camminare lontano dai sentieri battuti. È stato il primo festival crossmediale d’Europa e il primo ad accogliere con dignità i videogiochi tra le categorie in concorso. Da qui si continua a indicare la strada”.