Denise Dente, general manager di Comfort Zone

Denise Dente ha assunto l’incarico di general manager di Comfort Zone, la divisione skincare professionale del Gruppo Davines, a partire da giugno 2025.

La nomina di Denise Dente

La manager entra nel leadership team guidato dall’amministratore delegato Anthony Molet, subentrando ad Arnaud Goullin che ha deciso di proseguire la carriera al di fuori del Gruppo dopo oltre tre anni alla guida del brand. Come general manager, Dente ha la responsabilità di guidare la divisione skincare professionale presente in oltre 6000 centri estetici e spa nel mondo. Il suo compito è quello di continuare a costruire ed espandere il brand a livello internazionale.

Il percorso professionale

Denise Dente vanta una solida formazione accademica con studi in business management presso la National University di San Diego e un corso executive in leadership alla Wharton School. La sua carriera l’ha vista ricoprire ruoli di leadership in aziende come, Revlon e Image Skincare, spaziando tra brand consolidati e startup innovative.