Sébastien Guigues è il nuovo direttore generale di Renault in Italia

Sébastien Guigues assume ufficialmente il ruolo di direttore generale di Renault in Italia e direttore paese Renault Group Italia a partire dal 1° luglio 2025.

La nomina di Guigues

Guigues subentra a Raffaele Fusilli, che lascia l’azienda per motivi personali. Guigues opera sotto la responsabilità di Ivan Segal, direttore vendite e operazioni mondo di Renault. Nel suo nuovo ruolo, Guigues è responsabile della strategia commerciale, operativa e di sviluppo del marchio Renault in Italia. Deve proseguire il percorso di crescita del gruppo nel mercato italiano, coordinando le attività del brand e consolidandone la posizione nel settore automotive nazionale.

Il percorso professionale

Con 24 anni di esperienza nel settore automobilistico, Guigues ha trascorso 20 anni nel gruppo Volkswagen ricoprendo incarichi direttivi in Francia, Spagna, Italia e Portogallo, nei settori finanza, vendite e marketing. Dal 2017 al 2021 è stato CEO di SEAT e CUPRA in Francia. Nel 2021 è entrato in Renault group come managing director delle Marche Renault e Alpine in Spagna. Qui ha implementato il piano strategico ‘Renaulution’, portando Renault dalla quinta posizione nel mercato spagnolo nel 2021 alla leadership nel 2025. Guigues è laureato alla Kedge Business School e in business administration and management all’Università di Valencia.