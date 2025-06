Nasce la tv del Gruppo 24 ORE, parola chiave ‘Duequattrosei’

Il lancio al via il 24\06 al canale 246 Duequattrosei del digitale terrestre

In occasione del 160° anniversario del quotidiano, il Gruppo 24 ORE sbarca in TV. Nasce il canale Radio24‑IlSole24OreTV, che debuttsa ufficialmente il prossimo 24 giugno sul canale 246 del digitale terrestre giocando sulla simpatica – e facilmente memorizzabile – sequenza di numeri, partenza il 24\6 sul canale 246: Duequattrosei.

Questo debutto (anche se qualcuno ricorda ancora l’esperienza di 24ore.tv canale all news varato dal gruppo nell’aprile 2001 e chiuso il 31 dicembre 2006) segna un momento storico per il Gruppo che diventa così il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, agenzia di stampa, radio, eventi e da ora anche TV.

Architettura integrata e fruibilità multicanale

Radio24‑IlSole24OreTV si basa su un’architettura di ultima generazione, fruibile da tutti i principali touch point del Gruppo 24 ORE: dai siti web di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, alle App mobile, fino alle App per CTV e naturalmente la fruizione lineare sul digitale terrestre con il canale 246.

Federico Silvestri

“Radio24‑IlSole24OreTV conferma e rafforza la leadership e la strategia di crescita del Gruppo e il suo legame inscindibile con il mercato dell’informazione in tutte le sue espressioni. il nuovo canale tv è l’ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale; sarà anche un aggregatore dei prodotti video di tutte le testate giornalistiche, compreso il digital e i profili social, consentendo una nuova esperienza di visione dei programmi anche on demand. il nuovo canale rappresenta un connubio perfetto tra linearità e innovazione, offrendo tutti i possibili punti di accesso grazie alla piattaforma multimediale avanzata del Gruppo 24 ORE, esaltando i contenuti di tutti i contributori: il quotidiano e le piattaforme digitali, con la radio, l’agenzia di stampa, i podcast, le produzioni video, le video news e gli altri prodotti digitali che ora animeranno anche la tv. il Gruppo 24 ORE diventa così l’unica media company italiana con un presidio completo di tutti i mezzi di informazione ed un punto di riferimento insostituibile per imprenditori, professionisti e manager, istituzioni e imprese, famiglie, studenti e chiunque voglia orientarsi nei fatti del presente e comprendere le trasformazioni del domani”»”, commenta Federico Silvestri, ad del Gruppo 24 ORE.

Partner tecnologici e processi produttivi

Il progetto vanta una valenza strategica anche in prospettiva futura, testimoniata dalla scelta dei partner tecnici. Per garantire la massima qualità della messa in onda, il Gruppo 24 ORE ha scelto Sky Italia che fornirà l’architettura tecnologica, il presidio tecnico per la produzione video e lo sviluppo dell’infrastruttura grafica. Il play‑out, con gestione dinamica del palinsesto video H24 e diffusione sulla rete digitale terrestre nazionale, sarà curato da Persidera, principale operatore di rete indipendente italiano. I format televisivi verranno realizzati negli studi TV del Gruppo 24 ORE a Milano e a Roma.

Flusso informativo continuo

L’impianto visivo del canale sarà innovativo e di grande impatto, a cominciare dal logo dinamico, pensato per riflettere l’energia e la versatilità di Radio24‑IlSole24OreTV, con una grafica che riprende lo stile delle principali tv all news internazionali. L’immagine principale sarà arricchita da ticker a scorrimento variabile e feed dinamici: breaking news e approfondimenti curati de Il Sole 24 Ore, andamento dei mercati a cura di Radiocor, notizie sportive in collaborazione con Tuttomercatoweb.com e previsioni del tempo in collaborazione con iLMeteo.it.

Palinsesto ricco e contributi editoriali

Il palinsesto del nuovo canale partirà già dalla fase iniziale con una proposta ricca e variegata. I programmi di Radio 24 avranno un ruolo da protagonisti, affiancati dall’informazione di approfondimento de Il Sole 24 Ore e dall’agenzia Radiocor per monitorare in tempo reale mercati finanziari e principali accadimenti economici.

Da inizio autunno il palinsesto si arricchirà ulteriormente con i video podcast di maggiore successo del Gruppo, le produzioni del magazine HTSI e rubriche professionali come “L’Esperto Risponde”, per approfondimenti fiscali, normativi e tributari. Non mancheranno i contributi di 24 ORE Cultura, per valorizzare appuntamenti culturali, e di 24 ORE Eventi, la divisione che realizza oltre 120 eventi l’anno, a cominciare dal Festival dell’Economia di Trento.

Sono inoltre in cantiere progetti di collaborazione e co‑produzione che porteranno novità per l’evoluzione del canale, nato con l’ambizione di aiutare il pubblico a comprendere meglio accadimenti importanti e complessi e dove sta andando il mondo che ci circonda.

Fabio Tamburini