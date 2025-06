Don Matteo batte Bonolis. Messi stacca Del Debbio e Infante

Don Matteo in replica con l’esordio di Raoul Bova batte ‘Avanti un altro’ versione prima serata. Concorrenza incrociata tra Del Debbio, Infante e Formigli. Ma a conquistare il podio è l’Inter di Miami di Lionel Messi che vince il match su Italia 1.

Da una parte la replica di ‘Don Matteo’, nella fase in cui Terence Hill che lascia il posto a Raoul Bova. Contro – dall’altra parte della barricata – l’edizione da prima serata di ‘Avanti un altro’ su Canale 5. Era questa la sfida chiave dell’intrattenimento nella serata tv del 19 maggio.

Su Rai2 il nuovo test di ‘Ore 14 Sera’, su Italia 1 il Mondiale per club (con ‘Inter Miami -Porto’) e su Rai3 un docuflm su Ugo Tognazzi (‘La voglia matta di vivere’) hanno offerto alternative.

In pista due talk, con ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (Iran, con l’intervista a Guido Crosetto in avvio, e Garlasco in primo piano) e uno ‘Speciale Piazzapulita’ su La7 dedicato alla Sicilia (i Gattopardi’). ‘Money Road’ su Tv8, e ‘Sinceramente Persia-One milf show’ sul Nove, hanno completato il menù di base. I meter di Auditel alle 10.00 hanno così messo in fila le varie proposte.

Vince Don Matteo con Terence Hill che passa la tonaca a Raoul Bova

Su Rai1 la replica di ‘Don Matteo 13’ con Terence Hill e Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica protagonisti ha conseguito 2,310 milioni ed il 15,8%.

Su Canale 5 ‘Avanti un altro’ in versione prima serata con Paolo Bonolis alla conduzione ha riscosso 1,646 milioni di spettatori e 11,7% di share.

Crime e calcio, vince il Mondiale per club con Leo Messi in primo piano

Su Rai2 l’inedita collocazione di Milo Infante con ‘Ore 14 Sera’, ha prodotto stavolta 969mila spettatori e 8,6% di share, bene ma senza sfondare.

Su Italia 1 ‘Inter Miami-Porto’, vinta dalla squadra di Leo Messi (autore del gol decisivo su punizione) per due a uno, ha conseguito ben 1,373 milioni e 8,5% di share.

Su Rai3 il docufilm ‘familiare ‘Ugo Tognazzi-La voglia matta di vivere’ con tante testimonianze e documenti inediti, ha raccolto 558mila spettatori ed il 3,4%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ ha schierato il ministro e gli esperti di Garlasco. Con questo menù ha conquistato 954mila spettatori e 8,3%.

Su La7 lo speciale siciliano di ‘Piazzapulita’ ha totalizzato 779mila spettatori e 5%.

Inoltre, su Tv8 ‘Money Road’ ha ottenuto 406.000 spettatori con 2,6%. Sul Nove ‘Sinceramente Persia’ a 409.000 spettatori e 2,7%.

Access: De Martino al 25,9%, papere all’11,7%

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ a 4.397.000 spettatori e 25,9%. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ a 1.996.000 spettatori e 11,7%. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ a 585.000 spettatori con il 3,4%. Su Rai3 ‘Generazione Bellezza’ a 835.000 spettatori e 5,3%, ‘Un Posto al Sole’ a 1.359.000 spettatori e 8%. Su Rete4 per ‘4 di Sera’ 1.062.000 spettatori e il 6,7% nella prima parte e 1.076.000 spettatori e il 6.2% nella seconda parte. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.281.000 spettatori e 7,6%. Su Tv8 ‘Foodish’ a 422.000 spettatori e 2,6%. Sul Nove ‘The Cage – Prendi e Scappa’ a 419.000 spettatori con il 2,5%. Su RealTime ‘Casa a Prima Vista’ a 563.000 spettatori e 3,4%.