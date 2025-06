In Friuli-Venezia Giulia scrivere a mano torna a essere una competenza centrale nella formazione scolastica. La Regione ha ufficialmente riconosciuto la figura del tecnico del segno, una nuova qualifica che unisce arte, pedagogia e inclusione. Il compito di formare questi nuovi professionisti è affidato alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli (UD).

Chi è il tecnico del segno

Il tecnico del segno lavora accanto a insegnanti e studenti, soprattutto per chi presenta difficoltà di apprendimento, per migliorare abilità traversali come concentrazione, memoria, coordinazione e capacità espressiva. Il progetto è sostenuto dall’Assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, che sottolinea il doppio valore dell’iniziativa. “Un’iniziativa che accresce l’occupabilità, valorizza le conoscenze artistiche e le peculiarità del nostro territorio e favorisce la crescita funzionale e armonica dei bambini”. ll percorso formativo sarà definito dalla Regione con il supporto tecnico per stabilire standard e competenze. Le lezioni sono tenute da esperti di calligrafia formati dallo Scriptorium e da docenti di area umanistica, con focus specifico sulla didattica nelle scuole. A conclusione del corso viene rilasciata una qualifica professionale valida a livello regionale.

Lo Scriptorium Foroiuliense: dove si impara a scrivere

A sviluppare il ‘metodo Scriptorium”’ messo a punto in cinque anni di attività, è la Fondazione di San Daniele, nata nel 2012 come associazione culturale e diventata Fondazione nel 2023. L’istituto è un centro internazionale dedicato alla scrittura e al libro antico. Infatti, organizza corsi, produce manoscritti artigianali su commissione e gestisce l’Opificium Librorum, una vera ‘officina medievale’ visitabile su prenotazione. Negli anni ha stretto partnership con università italiane e straniere, tra cui Udine, Insubria, Toronto e Tokyo.