Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, concerti, festival

La musica riempie l’estate, da Venditti con la sua ‘Notte pria degli esami’ agli SOS che cantano la sicurezza sul lavoro. In teatro ultimi spettacoli di stagioni: il legame ‘malato’ di Ambra Angiolini e Ivana Monti, i fili che portano in scena ‘Don Chisciotte’

Antonello Venditti (foto Roberto Panucci)

Gli esami (e le notti) non finiscono mai

Estate, tempo di concerti e (in questi giorni) tempo di maturità. Unisce i due aspetti Antonello Venditti che, mentre cominciano gli orali dei maturandi, sabato è alle Terme di Caracalla di Roma a cantare ‘Notte prima degli esami 40th Anniversary’. 41 anni dopo l’uscita del pezzo che poi sarà colonna portante del film di Fausto Brizzi del 2006 il cantautore romano torna così a intonare “Maturità, t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno…”.

Pier Paolo Pasolini

Un mare di poesia

Parte sabato, dal Museo preistorico dei Balzi rossi di Ventimiglia (Im), il tour ‘Pasolini. La lunga strada di sabbia’. Il progetto di Massimo Minella (autore nche dei testi) e Sergio Maifredi riprende il reportage realizzato dal giovane poeta nel 1959, a bordo di una 1100, lungo le spiagge italiane, a raccontarne persone e costumi, al di là dei cliché. Il tour proseguirà poi a Chiavari, a Lerici, Genova.

Ivana Monti, Ambra Angiolini

Una madre, una figlia

Fino a domenica, nella Sala grande del Teatro Franco Parenti di Milano, Ivana Monti e Ambra Angiolini interpretano ‘La reginetta di Leenane’ di Martin McDonagh, autore affermato in teatro ma anche regista cinematografico (fra i suoi film, il bellissimo ‘Tre manifesti a Ebbing’). Lo spettacolo, direretto da Rapahel Tobia Vogel, mette in scena il rapporto asfissiante e claustrofobico fra una madre e una figlia, in una comunità isolata dell’Irlanda anni Novanta.

Fabio Troiano

Com’è buona l’arte

Chiude domenica, con lo spettacolo ‘Il dio bambino’ scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini e interpretato da Fabio Troiano, il festival ‘Radici urbane’. La manifestazione, nel chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria, è alla sua prima edizione e intende approfondire tematiche multiartistiche, dal cinema ai fumetti alla musica. Affiancando all’arte una serie di esperienze enogastronimiche.

Dalla Sardegna nel mondo

E’ in corso a Cagliari l’ottava edizione di ‘Filming Italy Sardegna Festival’. Diretta da Tiziana Rocca, la manifestazione – di cui quest’anno è madrina Martina Stella – si concentra sul legame fra cinema e tv. Presidente della giuria è Micaela Ramazzotti. Sabato, un panel in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, sul tema ‘Cinema Distribution – I film italiani e la distribuzione internazionale’. Partecipano fra gli altri: Nicola Borrelli, dg Cinema; Paolo Del Brocco, dg Rai Cinema; Chiara Sbarigia, presidente APA e Cinecittà; Mario Lorini, presidente ANEC; Alessandro Usai, Presidente ANICA; Gabriella Buontempo, presidente CSC; Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Giampaolo Letta, ad Medusa.

Don marionetta

Sta chiudendosi la stagione teatrale, ma al Teatro Grassi di Milano si fa ancora a tempo (fino al 29/6) a godersi l’arte della Carlo Colla & Figli, trasmessa attraverso le generazioni. Questa volta la compagnia dà vita (con 95 marionette) a ‘Don Chisciotte’, partendo da un manoscritto inedito ispirato al romanzo di Cervantes.

SOS lavoro

Lunedì a Gorizia, nel piazzale della Casa rossa, si esibiscono gli SOS – Save Our Souls. La rock bandnata nel 1993 da sempre è attenta ai problemi sociali e 5 anni fa ha anche prodotto, con il giornalista Pietro Tosca, la miniserie ‘Nonostante tutto… Un viaggio tra musica e racconti’, in cui affrontava temi legati alla sicurezza. Nella serata di Gorizia, oltre a parlare di salute e sicurezza sul lavoro, gli SOS suoneranno il nuovo album ‘Macte animo!’.