La pubblicità ai tempi dell’AI: meno costi, più automazione e un futuro senza agenzie?

Il Post diretto da Francesco Costa ha pubblicato un articolo molto interessante dove fa il punto sulla progressiva e inesorabile avanzata dell’intelligenza artificiale nel mondo della pubblicità.



Ne riportiamo alcuni passaggi qui di seguito:

«Vogliamo arrivare a un mondo in cui qualunque azienda sarà capace di dirci che obiettivo vuole raggiungere, quanto è disposta a pagare, collegare il proprio conto corrente, e noi faremo il resto» aveva detto lo scorso maggio Mark Zuckerberg, capo di Meta, descrivendo un futuro in cui gli inserzionisti potranno generare con le intelligenze artificiali le loro pubblicità su Instagram e Facebook. Pochi giorni dopo, in un’intervista, aveva chiamato questa trasformazione «una ridefinizione della categoria della pubblicità».

(…)

Le parole di Zuckerberg hanno turbato molto il settore pubblicitario, che si è aggiunto alla lista crescente di mercati che sembrano destinati a cambiare a causa della diffusione di AI generative. Le prime conseguenze, come visto, le hanno sentite in particolare le cosiddette “Big 6”, le sei principali agenzie pubblicitarie del mondo, e i loro titoli in borsa. Eppure è molto più probabile che a soffrire maggiormente saranno le agenzie di dimensioni medio-piccole e i freelance, che tendono a lavorare per clienti più piccoli, con budget pubblicitari ridotti.

Come ha scritto Bloomberg, infatti, la maggior parte della spesa pubblicitaria su Facebook e Instagram proviene da inserzionisti che spendono dai 5 ai 20 dollari per volta per raggiungere più persone con i loro annunci. Si tratta di aziende molto piccole, imprese o progetti individuali, che spesso fanno pubblicità solo sui social network (e sul web in generale). È proprio questo il bacino di utenti che Meta vuole raggiungere, permettendo loro di generare pubblicità in poco tempo e senza spesa.

(…)

Sarà invece il sottobosco di banner pubblicitari a basso costo che caratterizza il web e i social media il bersaglio più facile di questo tipo di automazione, visto che già oggi non prevedono grande attenzione da parte di chi li produce. Anzi, generarli appositamente con le AI potrebbe anche permettere di ottenere contenuti pubblicitari più allineati alle priorità dell’algoritmo (in questo caso, quello di Meta), ottenendo una maggiore diffusione tra il pubblico.

A soffrire, secondo il Wall Street Journal, sarà anche il performance marketing, un tipo di comunicazione finalizzata a ottenere una risposta di qualche tipo da parte degli utenti (come l’abbonamento a una newsletter, un like o un acquisto), e in cui l’agenzia viene pagata sulla base dei risultati ottenuti. Con le AI, una piccola azienda di e-commerce potrà generare diverse soluzioni e testare vari approcci, a ciclo continuo, riducendo drasticamente tempi e costi.

(…)

La scorsa settimana, nel corso delle finali NBA, è andato in onda uno spot di Kalshi (vedi sopra il VIDEO), un servizio che permette di scommettere su molti eventi, tra cui le partite di basket. Il breve video è stato realizzato completamente con le AI, precisamente con Veo 3, il generatore di video presentato recentemente da Google, spendendo circa duemila dollari.

Secondo il suo creatore PJ Accetturo, che si definisce «AI Filmmaker», ci sono volute 300-400 generazioni per ottenere 15 clip utilizzabili, tra quelle che compongono lo spot. Il tutto è stato fatto «da una persona, in 2-3 giorni» con una riduzione del costo del 95% rispetto alle pubblicità tradizionali.