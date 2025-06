Il ministro Salvini conferma la querela al giornalista Saviano: “Non ritiro”

“Ho ritenuto offensivo il post ‘Salvini ministro della mala vita’, da ministro, da cittadino, da segretario di partito. Sono abituato alla critica politica, ma espressioni come ‘amico della ’ndrangheta’ e ‘ministro della mala vita’ non lo sono: si voleva far riferimento a una contiguità alla ’ndrangheta che a me fa orrore”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, sentito oggi al Tribunale monocratico di Roma nel processo che vede imputato lo scrittore Roberto Saviano per diffamazione.

La vicenda, riportata dall’Adnkronos, riguarda alcuni post pubblicati da Saviano sui social nel giugno 2018, nei quali l’attuale ministro delle Infrastrutture veniva definito “ministro della mala vita”.

Salvini: “Espressioni pesanti, non ritiro la querela”

Nel procedimento, Salvini si è costituito parte civile e, rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, ha confermato la volontà di procedere senza ritirare la querela: “La mia priorità è sempre stata la lotta alla mafia. Mi sono riletto i post, essendo passati sette anni. Allora ero ministro dell’Interno da pochi giorni e furono gli uffici del ministero, e io stesso, a imbatterci in quei contenuti”.

Secondo il leader della Lega, i post di Saviano – seguiti da milioni di persone – hanno avuto un’ampia diffusione: “Espressioni pesanti e infondate”, ha ribadito, sottolineando il danno reputazionale subito.

“Anche io sotto scorta, non l’ho mai considerato un privilegio”

Durante l’udienza, Salvini è intervenuto anche sulla polemica legata alla scorta, tema al centro di precedenti confronti pubblici con Saviano: “Come l’imputato, vivo sotto scorta da anni. Non lo considero un privilegio. Da ministro non ho fatto nulla di lesivo nei suoi confronti”, ha concluso. La vicenda giudiziaria si inserisce nel più ampio contesto del dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti del confronto politico