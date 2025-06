Monrif lancia quattro nuovi magazine verticali del weekend

A partire da sabato 28 giugno 2025 prende il via una nuova fase editoriale per il Gruppo Monrif, che arricchisce l’offerta di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno con il lancio di quattro nuovi magazine mensili a rotazione, disponibili ogni sabato in edicola. Si tratta di QN Mobilità, QN Salus, QN Itinerari e Quotidiano Sportivo Weekend: pubblicazioni verticali pensate per coinvolgere i lettori con contenuti tematici, rubriche specializzate e inchieste, e per offrire ai partner commerciali nuovi spazi editoriali di qualità.

Ogni uscita sarà distribuita in abbinamento al quotidiano con un sovrapprezzo di 50 centesimi, rendendo l’esperienza del sabato ancora più coinvolgente.

I contenuti dei nuovi mensili

QN Mobilità

Il mensile dedicato al mondo in movimento. Ogni numero affronterà temi legati alla mobilità urbana, sostenibile e tecnologica: dalle auto elettriche alle soluzioni di sharing, dai saloni internazionali alle novità nel settore nautico. Focus su innovazione, ecologia e stili di vita in cambiamento.

QN Itinerari

Una guida al turismo slow e alla riscoperta del territorio. Il mensile proporrà itinerari culturali, naturalistici, enogastronomici e storici, per raccontare borghi, cammini, eccellenze locali e destinazioni meno note. Un racconto ispirato e utile per chi cerca esperienze autentiche.

QN Salus

Il mensile dedicato a salute, prevenzione e benessere. A firmarlo saranno medici, specialisti e giornalisti, con un linguaggio chiaro e accessibile. Ogni numero approfondirà argomenti come alimentazione, ortopedia, oncologia, pediatria, cardiologia e medicina di genere.

Quotidiano Sportivo Weekend

Un mensile sportivo che darà spazio a grandi eventi, storie locali e ritratti di atleti. Il racconto dello sport dentro e fuori dal campo, con uno stile narrativo contemporaneo e coinvolgente, pensato per appassionati e lettori in cerca di emozioni.

Un calendario editoriale in linea con i grandi eventi

QN Mobilità debutta il 28 giugno con un focus sulle novità dell’estate per le quattro ruote e approfondimenti sul traffico aereo stagionale. I numeri successivi tratteranno nautica, mobilità invernale, saloni di settore e sostenibilità urbana.

QN Itinerari sarà in edicola dal 5 luglio con un numero dedicato a Sardegna e Toscana, seguito da speciali su Sicilia, Trentino, Sudtirol e altre mete italiane.

QN Salus parte il 12 luglio con un numero su ortopedia ed epatite, per poi approfondire mensilmente le principali tematiche mediche in modo divulgativo e autorevole.

Quotidiano Sportivo Weekend arriverà in edicola il 19 luglio, con numeri legati ai grandi eventi sportivi e ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.

Una proposta multipiattaforma per lettori sempre connessi

I nuovi magazine saranno accompagnati da contenuti digitali e social: articoli online, video, podcast, rubriche interattive e contenuti esclusivi. Un ecosistema integrato che arricchisce la lettura e moltiplica i punti di contatto con i lettori, estendendo il dialogo editoriale anche su piattaforme digitali e social.