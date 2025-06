Dall’e-commerce a Prime: il viaggio di Amazon in Italia in 15 anni

Negli ultimi quindici anni, Amazon – del cui fondatore, Jeff Bezos, si celebrano le nozze a Venezia in questi giorni – ha trasformato radicalmente il modo in cui gli italiani acquistano, leggono, ascoltano e guardano contenuti.

Prime Video è oggi il volto entertainment del sistema Amazon. Ma per comprendere la centralità di questa piattaforma nell’evoluzione del consumo culturale italiano, Amazon ha diffuso una nota in cui ripercorre le tappe che hanno portato il gruppo a trasformarsi da semplice e-commerce a ecosistema globale dell’intrattenimento e dell’identità digitale. Una cronologia che racconta come in 15 anni il colosso di Seattle sia diventato parte integrante della cultura digitale e quotidiana del nostro Paese.

2010-2011: L’avvento dell’e-commerce e la nascita di Amazon Prime

Il 23 novembre 2010 Amazon apre il sito italiano. In catalogo ci sono libri, orologi, elettronica e oggetti di uso quotidiano. Contestualmente debutta Amazon Prime, con la promessa di consegne illimitate e gratuite su una vasta gamma di prodotti. È un punto di svolta: il commercio elettronico, fino ad allora appannaggio di chi cercava offerte o occasioni di nicchia, diventa sinonimo di velocità, comodità e affidabilità.

I bestseller del 2010 e 2011 raccontano questa transizione: tra gli articoli più acquistati ci sono i romanzi di Faletti e Ammaniti, “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco, la biografia di Steve Jobs e, soprattutto, il lettore Kindle, simbolo della nuova era digitale. È l’inizio del cambiamento nei consumi culturali: la cultura si acquista e si consuma con un click.

2012-2013: Kindle-mania e cultura mobile

Nel biennio successivo, l’esperienza d’uso si fa mobile. Gli e-reader, i tablet, gli smartphone e gli MP3 spostano il consumo culturale dal PC a dispositivi più personali e portatili. Kindle domina le vendite su Amazon.it, sancendo una vera e propria “Kindle-mania”. Si affermano logiche di consumo identitario: tra i prodotti più acquistati troviamo la versione DVD di “Oceania” e i videogiochi come “GTA V”. I social media diventano sempre più centrali nel processo di selezione e condivisione dei contenuti.

2014-2015: La smart home e i consumi collaborativi

Con l’affermarsi di logiche di sharing economy e crowdsourcing, l’e-commerce diventa anche un luogo di collaborazione. Nascono nuove formule di fruizione come Kindle Unlimited e si moltiplicano i dispositivi per lo streaming, come Amazon Fire TV Stick. La casa inizia a trasformarsi in un ambiente smart: crescono le vendite di antenne interne, decoder, lettori Blu-ray, tutti strumenti che anticipano la futura domotica.

2016-2017: Prime Video, Audible, Music: l’esperienza è on-demand

Nel 2016, Prime Video arriva ufficialmente in Italia. È l’inizio della fase “on-demand” del consumo culturale. Nello stesso periodo Amazon lancia anche Audible per gli audiolibri e Amazon Music per lo streaming musicale. Il consumo diventa fluido, in tempo reale, sempre disponibile. I contenuti più amati includono “La ragazza del treno” tra i libri e una playlist musicale dominata da Pop, Rock e Hip-Hop. Nascono strumenti di acquisto come Amazon Pay, i Locker e le eGift Card, che rendono l’esperienza ancora più integrata e personalizzata.

2018-2019: La sostenibilità entra nel carrello

In questo periodo, la coscienza ambientale inizia a influenzare i consumi culturali. Crescono le scelte etiche e sostenibili. Amazon introduce Alexa e i dispositivi Echo, portando l’interazione vocale nelle case italiane. Il digitale si intreccia con la sostenibilità: le campagne per l’ambiente, come quella di Legambiente contro i cambiamenti climatici, incontrano il nuovo bisogno di consumi più responsabili.

2020-2021: Vita onlife e boom del fai-da-te

Con l’emergenza pandemica, la distinzione tra online e offline si dissolve. La casa diventa il fulcro del vivere, lavorare, imparare e intrattenersi. Prime Video conosce un boom grazie a produzioni come “LOL – Chi ride è fuori”, che rivoluziona il linguaggio televisivo. Alexa riceve oltre 5 milioni di richieste legate alla cucina. La cultura si consuma anche in forma di solidarietà: Amazon sostiene la ricerca oncologica distribuendo l’Azalea AIRC e garantisce la consegna di beni essenziali durante il lockdown.

2022-2023: Il second hand diventa cultura mainstream

L’economia circolare entra nel DNA del consumo. Riuso e scelte sostenibili diventano elementi centrali nell’identità culturale dei consumatori. Tra i best seller su Amazon troviamo Fire TV Stick, cartucce compatibili HP, Echo Dot, simboli di una tecnologia smart e accessibile. La casa continua a essere l’epicentro della vita quotidiana e lavorativa.

2024-2025: Intelligenza Artificiale e personalizzazione radicale

Nel 2024 arriva Rufus, il personal shopper AI di Amazon: suggerisce acquisti, consiglia contenuti, personalizza l’esperienza utente. Prime Video lancia “Citadel: Diana”, che entra nella top five globale in oltre 150 Paesi. Amazon Music incorona Geolier come artista dell’anno, incarnazione di autenticità, radici locali e impatto culturale. Il consumo non è più solo esperienza: è relazione, identità, connessione umana, anche nell’era dell’intelligenza artificiale.