Rai Pubblicità ridisegna il suo assetto in tre aree strategiche

Nuova struttura in tre aree strategiche con Gandin ai Centri Media, D’Ausilio alla Comunicazione e Trade Marketing e Tamiazzo alla Brand Integration. Poggi: concessionaria più solida e dinamica

Riorganizzazione per Rai Pubblicità. Volute dell’ad Luca Poggi, le nomine riguardano aree strategiche per lo sviluppo dell’offerta commerciale della concessionaria, puntando su innovazione e presenza capillare sul mercato.

A Luca Gandin è stata affidata la responsabilità dei Centri Media; a Laura D’Ausilio la direzione dell’area Comunicazione e Trade Marketing, mentre a Marco Tamiazzo è stata affidata la Brand Integration.

“Questa riorganizzazione rappresenta un passo strategico per rendere Rai Pubblicità ancora più solida, dinamica e pronta a cogliere le sfide del mercato”, ha detto l’ad Poggi a proposito delle nuove nomine. “Abbiamo individuato una squadra che unisce esperienza, visione e capacità di innovazione, con l’obiettivo di creare ancora più valore per i nostri partner, mettendo al centro le persone, la qualità e l’evoluzione dell’offerta”.

Luca Poggi è ufficialmente il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità

Gandini ai centri media

Nato a Torino nel 1973, laurea in Giurisprudenza, Gandini è entrato in azienda nel 2018, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’area vendite, fino a diventare, nel 2022, responsabile del

Coordinamento Centri Media e Agenzie.

Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienza nelle media relations e nello sviluppo di progetti commerciali complessi, lavorando per realtà come Discovery, Sky, PRS Media Group e Mondadori.

Ha vissuto per diversi anni all’estero, occupandosi anche di produzione pubblicitaria, e ha iniziato il suo percorso professionale nel mondo della stampa, per poi estendere le sue competenze anche alla televisione, alla radio e al digitale.

Comunicazione e trade mktg a D’Ausilio

Laureata in Economia e Commercio, nata a Pescara nel 1974, D’Ausilio ha assunto il nuovo incarico di Direttrice Comunicazione e Trade Marketing.

Oltre 26 anni di esperienza, la manager ha alle spalle un percorso professionale che spazia dal marketing editoriale e di prodotto, a vendite e produzione, lavorando in contesti nazionali e internazionali, per realtà come Discovery, Turner Broadcasting, Switchover Media e Saatchi & Saatchi.

In Rai Pubblicità ha ricoperto i ruoli di Direttrice Brand Integration e, in precedenza, di Responsabile Centri Media.

Tamiazzo alla brand integration

Alla direzione della Brand Integration è stato nominato Marco Tamiazzo. Nato ad Este classe 1980, è laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Marketing, Tamiazzo ha oltre vent’anni di esperienza nei settori della comunicazione, del marketing e delle vendite, maturata in aziende italiane e multinazionali come Discovery, The Walt Disney Company e Sky Italia.

In Rai Pubblicità, dal 2016 al 2024, ha ricoperto i ruoli di Coordinatore Vendite per l’area Lombardia e, precedentemente, di Coordinatore Progetti Speciali per Lombardia e Piemonte.

Dopo un’esperienza in Amazon rientra in azienda per guidare l’area Brand Integration.

Nella foto, da sinistra: Luca Gandin, Laura D’Ausilio e Marco Tamiazzo