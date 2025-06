Rai presenta i palinsesti 25/26: informazione, digitale e pubblicità al centro della strategia

Per il terzo anno consecutivo la presentazione si è svolta a Napoli

Si è tenuta questa mattina a Napoli la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, organizzata dalla azienda di servizio pubblico e da Rai Pubblicità di fronte ai rappresentanti delle principali testate giornalistiche italiane.



Anche quest’anno l’evento, pensato soprattutto per il mercato pubblicitario, si è svolto nel capoluogo campano, a conferma del forte legame tra la città e il servizio pubblico.

“Tra Napoli e la Rai c’è un legame molto forte, di amore”, ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha aperto l’incontro seguito dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ribadito gli impegni, anche economici, presi nei confronti della Rai, raccomandandosi di mettere impegno culturale e giornalistico per informare in questo momento di guerre e massacri.

L’evento, ospitato per il terzo anno consecutivo nall’interno dell’Auditorium Domenico Scarlatti del Centro di Produzione Rai, vedrà questa sera lo spettacolo organizzato per il mondo delle imprese e dei consulenti pubblicitari, invitati dall’ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, che in mattinata ha fatto un resoconto dei buoni andamenti della raccolta pubblicitaria, che si sta sviluppando anche sul fronte digitale portando su Rai Play una clientela che non investe sui mezzi televisivi classici.

L’ad della Rai, Giampaolo Rossi, nel suo discorso introduttivo ha sottolineato il grande impegno produttivo della Rai sul fronte dell’informazione, della fiction e della cultura “polo aggregativo nazionale,

capace di interagire con milioni di italiani (oltre 28 milioni) ogni giorno e su tutte le piattaforme”. Le reti generaliste Rai, nella fascia di access e prime time, hanno garantito una total audience serale superiore ai 4 milioni, superando i 5 milioni in 228 serate su 272.

RaiPlay leva strategica tra lineare e digitale

Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e del Digitale, ha sottolineato come la piattaforma svolga un ruolo chiave nel processo di ibridazione tra tv tradizionale e digitale, rappresentando con oltre 13 milioni di utenti unici mensili più del 40% del traffico proveniente da connected TV, ormai una porta d’accesso primaria ai contenuti Rai.

Nella stagione 2024-2025, gli utenti hanno trascorso oltre 600 milioni di ore su RaiPlay. Le fiction più seguite raggiungono in media il 15% dell’ascolto complessivo via on demand, con punte fino a 1 milione di ascolto medio per episodio, dati confermati dalla direttrice del Marketing Rai, Roberta Lucca.

L’ad di Rai Pubblicità Luca Poggi

Le performance di Rai Pubblicità

“Rai Pubblicità ha registrato numeri eccezionali”, ha sottolineato con orgoglio l’ad Poggi. “Da settembre a maggio, ben 148 dei 150 break pubblicitari più visti della televisione italiana sono andati in onda sui canali Rai, con un ascolto medio di 8,7 milioni per break. Un risultato che sottolinea la forza del contesto editoriale nel generare attenzione e memorabilità. La strategia commerciale punta su qualità e attenzione, grazie all’uso di formati a basso affollamento e all’integrazione con dati proprietari, che garantiscono un livello di attenzione superiore del 37% rispetto alla concorrenza”.

“Siamo orgogliosi di offrire al mercato una copertura totale, capace di generare attenzione reale e

relazioni di valore”, ha detto. “Oggi aggiungiamo un nuovo elemento fondante: l’innovazione, intesa come leva concreta per creare impatto sul business dei nostri partner”.

Verso il centenario

Il 2026 sarà l’anno del centenario di Rai Pubblicità, una scadenza che verrà valorizzata rafforzando sempre più la sinergia con l’editore attraverso progetti integrati, branded content, attivazioni territoriali e soluzioni personalizzate. “L’obiettivo è costruire un ecosistema pubblicitario sempre più efficace, misurabile e sostenibile, in grado di valorizzare al massimo i contenuti, i dati e la creatività editoriale”, ha sottolineato Poggi.

