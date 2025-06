Torino nomina tre nuovi ambasciatori internazionali

Boglione, Chiabotto e Ricardi scelti per raccontare alcune eccellenze torinesi nei settori dell’imprenditoria, della valorizzazione delle realtà territoriali e della ricerca scientifica.

Torino ha conferito il titolo di Ambasciatori della Città nel Mondo a tre figure di spicco che si sono distinte per il loro contributo alla promozione e allo sviluppo dell’immagine di Torino a livello nazionale e internazionale.

L’imprenditore del marchio K-Way

Marco Boglione, imprenditore, fondatore e presidente di BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-Way, è stato premiato per “aver saputo vedere opportunità dove altri vedevano solo passato”, rigenerando marchi storici torinesi e trasformandoli in simboli globali del Made in Italy.

Una promotrice della città

A Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, è riconosciuto il merito di “aver rappresentato con eleganza, autenticità e passione l’identità di Torino e del nostro territorio, valorizzandone cultura, tradizioni e bellezze in ogni fase della sua carriera pubblica” attraverso un costante impegno sociale accanto a realtà locali.

Un’eccellenza nella ricerca scientifica

Umberto Ricardi, oncologo di fama internazionale, è stato insignito del titolo per il suo impegno nella ricerca e nell’innovazione terapeutica. Il suo contributo alla radioterapia oncologica ha migliorato le prospettive di cura per i pazienti e consolidato la reputazione scientifica di Torino nel mondo.

Le parole del sindaco Lo Russo

“Torino è una città che si racconta anche attraverso i suoi volti migliori, quelli che con passione, competenza e umanità hanno saputo rappresentarla nel mondo”, ha affermato il sindaco Lo Russo, che ha conferito, insieme alla vicepresidente del Consiglio comunale Ludovica Cioria, il riconoscimento, in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città, nella Sala Rossa del Palazzo Civico.

Dal 2020 Torino assegna il titolo di Ambasciatore nel mondo a figure, torinesi e non, che, con il loro operato, hanno dato impulso alla crescita del territorio e ne hanno promosso l’identità oltre i confini locali.

Foto (Uff. Stampa Comune di Torino): da sinistra U.Ricardi, C.Chiabotto, S. Lo Russo, M.Boglione