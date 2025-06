App di incontri in crisi? Il dating digitale non seduce più come prima

Risetto al passato, nel mercato e nell’uso delle app di incontri qualcosa oggi è cambiato: cresce una sensazione di stanchezza, forse di disincanto, che serpeggia tra conversazioni abbandonate e aspettative disilluse. Sempre più persone stanno abbandonando le piattaforme di dating, e persino le aziende che le gestiscono iniziano a fare i conti con la crisi. E’ quanto riporta Adnkronos.

Bumble licenzia il 30% del personale

A riportare l’attenzione sulla crisi è stata la decisione di Bumble, che ha annunciato un drastico taglio del personale: 240 dipendenti, pari al 30% della forza lavoro. Come spiegato dalla CEO Lidiane Jones, la scelta rientra in un piano di “riallineamento strategico”, con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione e risparmiare 40 milioni di dollari da investire in tecnologia e innovazione. Un’operazione che riflette lo stato attuale del settore: meno utenti attivi, meno entusiasmo, meno ricavi.

La dating fatigue

Nel 2024 il fenomeno ha assunto un nome preciso: “dating fatigue”. Sempre più diffusa tra Gen Z e Millennials, è una forma di esaurimento emotivo causata da interazioni superficiali, ansia da prestazione sociale e dalla sensazione di essere “prodotti” in un catalogo infinito. La promessa di connessioni istantanee si scontra con una realtà fatta di scambi inconsistenti e rapporti fugaci. E molti utenti scelgono di chiudere l’app, forse definitivamente.

Le piattaforme provano a reinventarsi

Per contrastare la disaffezione, le app stanno sperimentando nuove funzionalità. È il caso di Tinder, che nel 2025 ha lanciato Double Date, una modalità che consente di incontrare nuove persone insieme a un amico. I dati dei mercati test parlano chiaro: il 90% degli utenti Double Date ha meno di 29 anni, e le interazioni sono cresciute del 35%. Il tentativo è chiaro: restituire autenticità e comfort all’esperienza, rendendola meno individuale e più sociale.

Demografia e stili di vita

Ma la crisi delle app riflette anche tendenze demografiche profonde. I Millennials – storicamente il target principale delle piattaforme di dating – si trovano oggi in una fase di vita che riduce l’uso di questi strumenti. La Gen Z, invece, preferisce social network come Instagram o TikTok, dove la relazione è meno “programmata” e più fluida.

Un dato allarmante è il crescente senso di solitudine, soprattutto tra i più giovani. In un’epoca di connessione costante, la solitudine digitale si manifesta quando le interazioni virtuali non si traducono in legami reali. È un paradosso che tocca soprattutto chi ha costruito gran parte della propria socialità attraverso lo smartphone. Il rischio è una progressiva disconnessione dalla realtà, con impatti significativi sul benessere emotivo.

I numeri Istat aiutano a comprendere meglio il contesto: tra 2023 e 2024, le persone sole costituiscono il 36,2% delle famiglie italiane, mentre le coppie con figli scendono al 28,2%. L’età media per il primo figlio sale a 30 anni. La fecondità continua a diminuire da oltre 20 anni, mentre cresce il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (+72,6% in 10 anni). Le forme di relazione cambiano, e le app ne subiscono i riflessi: faticano a stare al passo, cercano una nuova identità.

Il ritorno all’incontro reale

Mentre il dating online rallenta, nascono nuove realtà che riportano l’interazione nel mondo fisico. A Milano, The Offline Club propone eventi in cui smartphone e notifiche restano fuori dalla porta. Si cena, si chiacchiera, si legge, tutto senza schermi. L’obiettivo? Ritrovare connessioni autentiche in un mondo iper-digitale. Nato ad Amsterdam, il format si è diffuso a Londra, Parigi e ora anche in Italia, rispondendo a un’esigenza crescente di relazioni lente, vere, non filtrate da un algoritmo.

Più esperienze, meno algoritmi

Il calo delle app di incontri non è solo un trend tecnologico, ma riflette un cambiamento culturale più ampio. Le relazioni diventano più fluide, meno legate al modello tradizionale di coppia, e aumenta il desiderio di esperienze offline. In un’epoca in cui tutto è iperconnesso, il vero lusso sembra essere il tempo: quello dedicato a conoscersi davvero, senza mediazioni digitali.

Non si tratta solo di aggiornare l’interfaccia o aggiungere funzioni, ma di comprendere profondamente che cosa cerchiamo oggi dalle relazioni. Complicità? Sicurezza? Intimità? Le app potranno ancora essere strumenti utili, ma solo se sapranno reinventarsi in sintonia con una società che, finalmente, vuole concedersi il tempo per amare — anche fuori dallo schermo.

Foto di Nik su Unsplash