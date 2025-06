Una cosa alla volta, raccontata bene: nasce ‘L’Unica’

Troppe informazioni non sono sempre un fatto positivo. Sommergono, confondono, talora si contraddicono. Fake, intelligenza artificiale, tentazione del clickbait fanno il resto.

E’ anche mosso da queste considerazioni che Giovanni Zagni, creatore di Fact Checking | Pagella Politica e di Facta – strumenti pensati proprio per diffondere l’idea della verifica delle informazioni – ha immaginato la news letter ‘L’Unica’. Di taglio locale, partita dal Piemonte e pronta all’espansione in altre regioni, l’iniziativa ha proprio l’ambizione di raccontare una cosa alla volta, di farlo col tempo necessario per verificare le informazioni che servono.

Prima Comunicazione: Zagni, L’Unica è una news letter. Uno strumento che ha vissuto una prima vita negli anni 80 e sembrava desueto. E invece…?

Zagni: Le newsletter sono diventate uno strumento usato spesso per lanciare nuovi progetti. Da un lato ci sono i bassissimi costi di distribuzione e, grazie a piattaforme come Substack o Ghost, la grande facilità di lancio. Dall’altro permettono una comunicazione semplice, diretta e personale: arrivano nella casella di posta, uno strumento che usiamo quotidianamente per lavoro e non solo.

Prima Comunicazione: come vi è venuta l’idea di una news letter locale?

Zagni: vengo da una piccola città lombarda, anche se vivo fuori da molti anni, e sono sempre stato interessato a quello che succede “a casa”. Ma quello che trovavo in giro mi lasciava profondamente insoddisfatto. Poi un collega tedesco mi ha raccontato di aver creato un progetto di informazione locale nella sua città, basato su una newsletter, partendo dalle storie che raccoglieva il sabato mattina al mercato: mi sono detto che ci sarebbe voluto qualcosa del genere anche per la mia città, per le città italiane. Così un giorno sono andato a Torino a trovare Guido Tiberga, che conosco da anni, ottimo giornalista che ha avuto incarichi importanti alla ‘Stampa’, proponendogli il progetto e sperando di contare sulla sua esperienza. Ha accettato subito di darci una mano. E così è nata L’Unica.

L’idea è proprio di riavvicinarci ai territori e alle comunità. Proprio perché i grandi casi nazionali sono quelli che occupano le prime pagine dei giornali e impegnano gran parte dell’attenzione, sono convinto che ci siano molte questioni che hanno grande impatto nella vita delle persone che vengono notate e discusse molto meno di quanto dovrebbero. Oggi viviamo nella situazione contraddittoria in cui possiamo sapere moltissimo del nuovo pedaggio sul ponte di Brooklyn, ma rischiamo di non avere l’informazione che vorremmo su una nuova infrastruttura a due passi da casa.

Prima Comunicazione: Un numero, una storia importante. Una scelta editoriale precisa.

Zagni: vogliamo reagire alla bulimia informativa dei nostri tempi concentrandoci sul poco, ma approfondito, piuttosto di puntare a una completezza che rischia di essere superficiale.

Per questo ci concentriamo su una sola storia la settimana e cerchiamo di selezionare quelle che hanno davvero importanza, di cui si parla meno, ma che avranno più conseguenze per le vite dei cittadini.

Prima Comunicazione: che diffusione ha (e avrà)?

Zagni: siamo partiti da tre settimane e la crescita è quotidiana, ma contando le varie edizioni siamo a oltre duemila iscrizioni, che per un progetto nato con un’identità nuova e senza chissà quale battage pubblicitario è un risultato straordinario.

Possiamo contare sul traino della comunità di Pagella Politica e Facta, gli altri progetti della nostra società editoriale, e sui vari social network che contano parecchie centinaia di migliaia di persone. Ma sono progetti che si occupano di cose diverse, per quanto accomunati dallo stesso spirito: la volontà di stare ai fatti, di informare in modo onesto e indipendente.

Prima Comunicazione: 4 province piemontesi sono state il punto di partenza. Che periodicità avrà e come tornerà sui territori? Ci sono delle redazioni?

Zagni: La periodicità è e resterà settimanale. Siamo partiti da quattro province piemontesi perché Guido ha messo a disposizione del progetto la sua professionalità e conoscenza del territorio.

Per quanto riguarda la redazione, abbiamo un gruppo di cinque persone che si occupa di coordinare il progetto, mentre i singoli contributi sono scritti da collaboratori. Vogliamo espanderci presto ad altre province, piemontesi e non, e credo che già nei prossimi mesi lanceremo nuove edizioni.

Infine, abbiamo in mente una serie di eventi sul territorio a partire dall’autunno che ci aiutino a farci conoscere e a incontrare il nostro pubblico.