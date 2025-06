Tempi più Benigni per Rossi e la Rai di centrodestra

Ascolti buoni e pubblicità in salute. La presentazione ‘serena’ dei palinsesti Rai a Napoli. La prima volta di Gian Paolo Rossi come ad del servizio pubblico e di Luca Poggi come ad di Rai Pubblicità.

Napoli porta fortuna alla Rai e la Rai porta fortuna alla città. Terzo anno a Napoli (e secondo scudetto al club) per la presentazione dei palinsesti del servizio pubblico.

‘Un racconto infinito’ il titolo scelto da Viale Mazzini per raffigurare la sua mission dei giorni a venire nel nuovo contesto frammentato dei media. Nel centro produzione di Fuorigrotta, all’interno dell’Auditorium Domenico Scarlatti, a fianco dello stadio Maradona, presentato da Fabrizio Casinelli (ora alla guida delle relazioni esterne) e supportato dai vari direttori competenti e con l’ad di Rai Pubblicità Luca Poggi a fianco, l’amministratore delegato Gianpaolo Rossi ha raccontato come si articolerà l’offerta Rai nei prossimi mesi.

In un clima sereno, dopo il biennio precedente, che era stato decisamente più critico sia dal punto di vista ‘politico’ e, in parte, delle performance televisive. Con la tv pubblica che nella stagione appena conclusasi ha invece stavolta portato a casa, specie con Rai1, buoni risultati di ascolto. E con la concorrenza che ha mostrato qualche problema di competitività.

Manfredi, De Luca e l’investimento della Rai su Napoli

Sul palco dell’Auditorium prima di Rossi, a fare gli onori di casa ma non solo, sono saliti il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore Vincenzo De Luca. Tra la Rai e Napoli, ha rimarcato Manfredi, “c’è un rapporto sentimentale forte”, ricordando come la tv pubblica svolga nella città (e non solo) un preciso ruolo culturale ed economico, attivando pure un importantissimo indotto. Ispirato ed applauditissimo è stato poi l’intervento di De Luca, che ha rimarcato come la Regione Campania sia una delle realtà che investono di più nella cultura, nell’audiovisivo, nella televisione.

Sullo sfondo, a suggello e consolidamento di questo radicamento del servizio pubblico nel territorio, un grande investimento annunciato di riqualificazione e ammodernamento del centro di produzione. De Luca ha ammonito la politica, che secondo lui oramai tende ad un eccesso di autoreferenzialità. L’informazione ed il servizio pubblico, secondo il governatore, devono agire “per ricollegare la politica alla vita”, in un contesto complessivo in cui i social, tra fake e ambienti virtuali, propongono realtà inesistenti e, spesso, una tendenza al “pensiero unico”.

De Luca ha parlato di un’attualità in cui le distorsioni sono evidenti. “La guerra preventiva non rientra nel diritto internazionale”, e i massacri di bambini “sono massacri e basta”. Il governatore chiede all’informazione e alla Rai di operare per favorire “un sussulto di civiltà”.

Giampaolo Rossi

“Non sarò breve”

Rossi ha esordito con un ironico, ma non troppo “non sarò breve”. E poi ha elencato i risultati raggiunti dal piano industriale avviato e condotto con Roberto Sergio, ora dg. E ha quindi parlato del miglioramento dei conti, ma anche degli accordi sindacali che rinnovano i quadri anche giornalistici dell’azienda, in un momento storico in cui le assunzioni di giornalisti sono una assoluta rarità nell’industria editoriale.

Ha poi rimarcato la forza ed il primato, non solo italiano, sul piano della ricchezza dell’offerta editoriale in generale e di quella informativa in particolare. Oltre all’investimento sull’informazione, Rossi ha sottolineato anche il valore di quello fatto su fiction e film: “Senza la Rai l’industria italiana dell’audiovisivo non esisterebbe”.

Tra i prodotti chiave della nuova stagione già decisi – ha annunciato – una serata speciale di Roberto Benigni su Pietro dal Vaticano (il 10 di dicembre).

A chi gli chiedeva – in tema di ‘Racconto infinito’ della Rai – quale fosse l’immaginario, i titoli ed i valori di riferimento più rappresentativi nella sua gestione, Rossi ha risposto: “Non vengo da una cultura egemonica e così non credo ad un’unica visione del mondo. Penso che questo approccio sia anacronistico e che sia più sensato offrire una complessità di opzioni e perfino la contraddittorietà”.

Luca Poggi

Luca Poggi e i numeri di Rai Pubblicità

Luca Poggi, ad della concessionaria Rai Pubblicità, ha parlato dei risultati raggiunti in avvio di quest’anno, ma anche del nuovo contesto competitivo in cui la struttura commerciale opera.

Nei primi cinque mesi del 2025 Rai Pubblicità fa registrare il +2% in termini di raccolta con la Tv, con la Radio che viaggia alla stessa velocità ed il digitale al +20%.

Il risultato complessivo della concessionaria si si situa intorno al +4%, con il mese di giugno e quello di luglio e poi di agosto del 2025 che non potranno certo pareggiare la raccolta del periodo omogeneo del 2024, che poteva contare su Europei di calcio e Olimpiadi. Nell’ultimo quadrimestre, però, Poggi conta di fare meglio del 2024.

In margine alla presentazione la squadra della concessionaria (con Francesco Barbarani, Marco Robbiati e Laura D’Ausilio a fianco di Poggi) hanno ribadito la forza dell’offerta multimediale della concessionaria, solida con gli eventi – specie del filone musicale – e con il digital, trainato dai numeri sempre in crescita di Raiplay (13 milioni di utenti unici al mese, il 40% degli utenti registrati ha meno di 35 anni).

L’ad di Rai Pubblicità Luca Poggi

Poggi ha sottolineato le garanzie assicurate dalla pubblicità tv della Rai: “Tra i 150 migliori break della stagione 148 sono nostri e hanno avuto una media di 8,7 milioni di spettatori”.

La squadra di Rai Pubblicità: Barbarani, Poggi, D’ausilio, Robbiati

La concessionaria gioca la sua partita puntando sulla copertura fortissima del sistema Rai Pubblicità. “Garantiamo il 68% di reach, mentre tutti gli over the top messi assieme arrivano al 18%…” ha ricordato il manager. E poi grande enfasi anche sull’attenzione maggiore dedicata agli spot Rai (il 50% dei break della tv pubblica, dati i limiti di affollamento, non supera i tre minuti), con una memorabilità ed una relazione con il pubblico inevitabilmente più solidi ed empatici. Molti nuovi spender – hanno spiegato i manager della concessionaria – arrivano alla tv connessa transitando dal digital e questo per esempio è successo con alcune marche della moda e del leisure.

Da sinistra: Roberta Lucca, direttore marketing, Elena Capparelli, direttore Rai Play e Digital, Giampaolo Rossi, ad Rai, Luca Poggi, ad Rai Pubblicità, Stefano Coletta, direttore Coordinamento generi, e Maurizio Imbriale, direttore Distribuzione

Venier, Ranucci, Ventura, Perego, Chiambretti, Cattelan, Sanremo…

Rossi e i vari manager chiamati in causa, hanno raccontato – tra le varie cose – che ‘Domenica In’ sarà condotta da Mara Venier e Gabriele Corsi, mentre solo Piero Chiambretti potrebbe avere spazio il prossimo autunno in un contesto in cui, ‘bocciati’ e non citati come lui nella presentazione, c’erano pure Simona Ventura, Paola Perego, Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, secondo Stefano Coletta, ha un linguaggio tv che fatica a fare breccia sulla tv generalista.

Non del tutto esclusa, invece, la presenza nella programmazione della Rai prossima ventura di Barbara D’Urso e Iva Zanicchi. Tra le chicche annunciate, quella che Whoopi Goldberg sarà guest star di ‘Un posto al sole’, coinvolta in una storia di mistero e sentimenti con uno dei protagonisti storici. Sanremo 2026? Arriverà dopo Milano-Cortina 2026, con Rai2 che sarà rete olimpica. Carlo Conti ci sta già lavorando, ma c’è da attendere anche l’esito della gara indetta dal Comune. Le rimostranze di Sigfrido Ranucci sul presunto accorciamento estivo di ‘Report’ nel 2026?

Il programma si è vista riconfermata tutta la sua programmazione standard fino alla fine di maggio dell’anno prossimo, ma su giugno alla Rai non vogliono programmare troppo in dettaglio finchè non sarà chiaro se l’Italia andrà ai prossimi Mondiali di calcio e la tv pubblica ne deterrà i diritti.

Tutta l’offerta Rai dei palinsesti 2025/2026 per area

