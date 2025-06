La Rai secondo Rossi: orgoglio, trasformazione e racconto infinito

“Non sarò breve, quindi preparatevi.”

Così inizia l’intervento dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2025-2026. Ed effettivamente non lo è. Il suo discorso è una vera e propria proclamazione d’intenti, che mescola dati aziendali, visione strategica, affermazioni identitarie e rivendicazioni editoriali.

Rossi costruisce il suo intervento come un racconto epico e razionale insieme: parla di trasformazione digitale, di sostenibilità economica, di investimenti industriali, ma anche – e soprattutto – di missione pubblica e orgoglio di appartenenza.

La Rai, nel suo racconto, è un pilastro nazionale che si sta rinnovando senza tradire la propria essenza. Una macchina potente, fatta di tecnologie avanzate e capitale umano, capace di informare, intrattenere, educare e tenere insieme il Paese. Con una certezza: nessun’altra realtà, in Italia e in Europa, ha oggi la stessa ampiezza di copertura informativa, editoriale e territoriale.

Il tono, a tratti enfatico, è però sostenuto da dati e rivendicazioni concrete: 10.000 ore annue di informazione, 13 ore giornaliere, una rete internazionale di 33 sedi, 23 milioni di account su RaiPlay, la leadership nel prime time e negli ascolti.

Più che un elenco di novità televisive, quella di Rossi è sembrata una vera proclamazione d’identità aziendale. Un discorso costruito per ribadire – con dati alla mano – che la Rai è ancora il centro di gravità dell’informazione, della cultura e dell’intrattenimento italiani. E che lo sarà anche in futuro, a patto di sapere “cambiare pelle” senza perdere la propria missione.

Una Rai che cambia forma, non sostanza

La narrazione di Rossi è ambiziosa: la Rai è nel pieno di una metamorfosi – edilizia, digitale, produttiva – che mira a trasformarla in una moderna digital media company. Lo dimostrano i cantieri (da Viale Mazzini al nuovo centro di produzione di Milano), l’aumento dei ricavi, l’investimento sul capitale umano (con l’accordo per stabilizzare 127 giornalisti precari), ma anche la strategia editoriale dei nuovi palinsesti: meno frammentazione, più coerenza, più formati lunghi, più contenuti multipiattaforma.

È un linguaggio manageriale, ma attraversato da una forte dimensione simbolica. La Rai di Rossi è al tempo stesso azienda e racconto, servizio pubblico e infrastruttura culturale, fabbrica di contenuti e presidio democratico.

Una leadership informativa (da difendere)

Molto spazio è dedicato all’informazione. “La Rai – ricorda l’AD – è il broadcaster pubblico europeo con l’offerta informativa più ampia: 10.000 ore annue, 13 ore al giorno, molto più di BBC e France Télévisions”. A supporto, una rete di 11 sedi estere, 22 corrispondenti e una TGR definita “spina dorsale dell’informazione nei territori”.

Rossi rivendica il primato informativo della Rai in occasione della morte di Papa Francesco e dell’elezione di Leone XIV, ma anche la copertura tempestiva della crisi iraniana. E difende l’informazione regionale, citando le oltre 230 inchieste realizzate in cinque anni dalle redazioni locali.

È un messaggio ai detrattori: la Rai non solo informa, ma informa meglio degli altri, in modo capillare, plurale, tempestivo. E lo fa come nessun altro broadcaster europeo.

Cultura, fiction, industria: la centralità del racconto

Il discorso si muove poi su un altro asse: la forza narrativa. Dai record del Festival di Sanremo alla puntata di Meraviglie su Pompei, dalle fiction di successo (Imma Tataranni, Mina Settembre) alla coproduzione del Conte di Montecristo, Rossi disegna una Rai capace di raccontare il presente e costruire immaginari collettivi.

E sottolinea come senza la Rai l’industria dell’audiovisivo italiano non esisterebbe. Ed è forse questo il cuore dell’argomentazione: la Rai come infrastruttura culturale ed economica del Paese, in grado di sostenere interi settori produttivi, generare lavoro e dare senso all’identità nazionale.

Una retorica forte, tra autocelebrazione e visione

Certo, il tono del discorso non è privo di enfasi retorica e, in alcuni passaggi, di autocelebrazione mostrando numeri, visione e orgoglio. Il suo discorso è anche una risposta – indiretta ma evidente – a chi critica l’attuale gestione della Rai per eccessiva politicizzazione o scarsa autonomia. La difesa dell’informazione regionale, la sottolineatura della qualità delle produzioni culturali, il ringraziamento ai lavoratori sono tasselli di una narrazione che punta a legittimare la Rai nel presente e a proiettarla nel futuro, anche liberandola da sudditanze politiche.

Conclusione: la Rai come racconto infinito

L’immagine finale con cui Rossi chiude – “la Rai è un racconto infinito” – che riprende il titolo della presentazione dei palinsesti – potrebbe essere la sintesi del modello di servizio pubblico che ha in mente: capace di adattarsi, di raccontare il Paese in tutte le sue sfaccettature, e di farlo con autorevolezza, profondità e passione.

Un discorso che, al netto dei toni e delle lunghezze, restituisce una visione politica della Rai. Che potrà piacere o meno, ma che, almeno per una volta, non suona come un esercizio di gestione ordinaria.

Il discorso di Rossi sull’informazione

“La Rai si posiziona come il broadcaster pubblico europeo con la più ampia offerta informativa, con 10.000 ore annue di programmazione. 13 ore giornaliere rispetto alle 2,3 ore di BBC e le 3,4 di France. Sono presidi di democrazia e coesione nazionale, nonché pilastri del nostro servizio pubblico, con la produzione più plurale mai garantita dalla Rai negli ultimi anni, verificata, ampia, di qualità. Dalla cronaca quotidiana alla grande inchiesta, dai talk politici ai reportage internazionali, dai temi sociali fino alle interviste con i protagonisti del nostro tempo.

L’informazione è un avamposto strategico, e fondamentale che Rai occupa con la sua struttura editoriale solida e le sue testate: Tg1, Tg2, Tg3, Rainews, Rai Parlamento, RaiSport, Radio Rai…

E la capillare rete nel mondo composta da 11 uffici esteri e 22 corrispondenti, dislocati tra Europa, Nord America, Africa e Medio Oriente. E speriamo da domani anche in Sudamerica, dove stiamo studiando la fattibilità dell’apertura di una prossima sede di corrispondenza a Buenos Aires. Sarebbe un altro tassello straordinario che la Rai aggiunge alla sua offerta informativa.

Una Rai che, in occasione della morte di Papa Francesco, del conclave, della successiva elezione del nuovo Pontefice, Leone quattordicesimo, mediante uno sforzo muscolare unico, ha seguito ogni fase e offerto con 56 eventi e 74 ore di programmazione, un racconto tempestivo, di grande livello editoriale, ricco di testimonianze, analisi ed emozioni. Con una verticalità editoriale e tecnica riconosciuta a livello internazionale.

Ed ancora, da ricordare, il primato nelle notizie sull’attualità del nostro tempo, la copertura straordinaria fatta per primi in Italia, del recente attacco drammatico e tragico statunitense ai siti nucleari iraniani. Un traguardo collettivo per una Rai che resta la prima fonte di informazione degli italiani nei momenti di crisi e una garanzia assoluta di autorevolezza per milioni di persone.

Un primato che è guidato dal Tg 1, che in questo primo semestre del 25 rafforza sempre più la propria leadership. Con un’edizione delle 20.00 premiata da milioni di italiani, pensiamo che dal 1 gennaio al 14 giugno di quest’anno abbiamo avuto 4.639.000 persone per ascolto medio (e 25,4% di share medio).

Ma la Rai, consentitemi, ha nell’informazione anche un valore in più che altri broadcaster non hanno, e voglio aggiungere questo anche in risposta ad alcune polemiche. Inutili dichiarazioni che ho sentito in questi giorni. Un valore unico e per noi irrinunciabile è la sua informazione regionale, il ruolo che la TgR ricopre come eccellenza nazionale, con una capacità ramificata di raccontare l’attualità dei territori italiani, ma anche di elevarsi a strumento prezioso d’inchiesta con le oltre 230 inchieste giornalistiche realizzate negli ultimi 5 anni dalle 21 redazioni regionali. La TgR rappresenta un pilastro di informazione unico nel panorama informativo nazionale. Per dirla con le parole del suo direttore Roberto Pacchetti, e la spina dorsale dell’informazione pubblica nei territori…”.