La Sicilia: aumento di capitale e advisory board rinnovato

A un mese dall’acquisizione, la holding dell’imprenditore italo-americano Palella annuncia un aumento di capitale e un nuovo assetto per l’advisory board dell’editrice. Per l’estate previsto anche un restyling del quotidiano

A un mese dall’acquisizione, Palella Holdings accelera il rilancio del quotidiano La Sicilia con un aumento di capitale da 3 milioni di euro e l’ingresso di figure strategiche nell’advisory board.

Rafforzamento finanziario e nuova governance

Il family office dell’imprenditore italo-americano Salvatore Palella ha aperto la sottoscrizione del capitale sociale della controllante La Sicilia Investimenti Spa (ex Domenico Sanfilippo Editore), riservata al Sicily Investment Fund, interamente controllato da Palella Holdings.

L’operazione si accompagna al rinnovamento dell’advisory board, con gli ingressi di Emanuele Floridi, responsabile strategia ed organizzazione della comunicazione della Lazio, Davide Raciti, senior executive di LinkedIn – che si occuperà dell’evoluzione tecnologica e delle piattaforme editoriali -, e Guido Consoli, general manager di Wash Out e head of growth Italia di Palella Holdings.

Salvatore Palella

Restyling e strategia internazionale

Tra i prossimi passi, per il giornale ci sarà entro agosto un importante restyling grafico ispirato a chiarezza, linearità e accessibilità dei contenuti. L’obiettivo strategico è quello di valorizzare – soprattutto a livello internazionale – il brand ‘Sicilia’.

“L’aumento di capitale e il nuovo advisory board dimostrano la nostra determinazione nel dare nuova vita a La Sicilia dal punto di vista finanziario, gestionale e amministrativo”, ha spiegato Palella.

“Tutti i nostri sforzi sono rivolti a rafforzare il quotidiano non solo sul mercato regionale ma anche nazionale e internazionale, facendone un punto di riferimento per i siciliani sparsi nel mondo, anche attraverso i canali social che hanno registrato buone performance nel primo mese.”

Crescita sui canali digitali

Intnto, il primo mese della nuova gestione ha registrato interessanti incrementi sui canali social. Su Facebook il totaleè stato di 39 milioni di visualizzazioni (+401%) e 1,9 milioni di interazioni, su Instagram 19,5 milioni di visualizzazioni con +232,8% di engagement e +30% di follower, su TikTok +1.169% di follower e 3,1 milioni di visualizzazioni, infine su LinkedIn +160% di page views, +197% di visitatori unici e +40% di follower.