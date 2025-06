‘How? Howden’ è la nuova campagna firmata Adverteam per il broker assicurativo

Adverteam, agenzia di comunicazione integrata parte di Next Group, firma la nuova campagna nazionale per Howden, gruppo globale del brokeraggio assicurativo, attualmente in forte espansione anche in Italia. Il progetto è stato sviluppato a 360 gradi, dalla strategia creativa al media planning, dando vita a una campagna pubblicitaria multicanale che coinvolge stampa, OOH dinamico, radio e digital.

Un concept creativo su misura per il mercato italiano, tra strategic thinking e originalità linguistica

“Con How? Howden abbiamo supportato un brand globale nel risolvere un’esigenza comunicativa specifica del mercato italiano”, ha dichiarato Alberto Damiani, CEO di Adverteam. “Abbiamo lavorato con un approccio strategico integrato, curando sia l’aspetto creativo sia la pianificazione media, per costruire una campagna distintiva capace di valorizzare insight locali e restituire al tempo stesso l’identità globale del marchio”.

Un insight fonetico diventa leva di memorabilità e posizionamento

La campagna nasce con l’obiettivo di accrescere la notorietà del brand nel mercato assicurativo italiano, partendo da una particolarità linguistica: la difficoltà di pronuncia del nome “Howden”. Proprio questo elemento è stato trasformato in leva creativa, con la headline How? Howden, che gioca sulla forza fonetica e semantica per fissare nella mente del pubblico la corretta pronuncia e, al tempo stesso, rafforzare la percezione di Howden come partner affidabile nella gestione del rischio.

Le body copy sviluppano il posizionamento del brand con una comunicazione incisiva, costruita su un concept sintetico e su un tono di voce relazionale che rompe gli schemi più formali del settore, ancora dominato da linguaggi istituzionali. Il risultato è un linguaggio più diretto e accessibile, allineato alla personalità del brand e alla sua vocazione people first.

Visual e linguaggio in sinergia per distinguersi nel settore

La campagna si distingue anche per l’impianto visivo pulito e contemporaneo, potenziato da un uso strategico del colore e da un tono narrativo coerente. “Per Adverteam, questa campagna rappresenta una tappa significativa nel percorso di consolidamento dell’area comunicazione integrata e advertising”, ha sottolineato Yuri De Gobbi, Direttore Generale e Head of Strategy dell’agenzia. “Il nostro approccio si basa da sempre sulla combinazione consapevole tra pensiero strategico e creatività laterale, per generare soluzioni inaspettate, ma efficaci e memorabili”.

Un piano media ad alto impatto tra stampa, OOH, radio e digitale

La campagna è attualmente on air su più mezzi, con un piano media pensato per massimizzare l’impatto sulla target audience di riferimento. Tra le principali attivazioni:

– presenza su Il Sole 24 Ore, con inserzioni print, digital e podcast

– uscite su L’Economia del Corriere della Sera

– OOH dinamico con tram brandizzato che attraversa il centro di Milano, cuore della finance community

– digital advertising su LinkedIn e Google