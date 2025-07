Nel centrosinistra sturtup di ‘civici’ crescono

Tre distinte iniziative promosse da Ciani Tarquinio, Onorato e Ruffini, coinvolgono amministratori e professionisti per dare le risposte che oggi mancano alla politica

Alla Camera lunedì scorso, 30 giugno, è stata lanciata da Paolo Ciani, vice capogruppo Pd a Montecitorio e dall’ europarlamentare, ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, la ‘Rete civica solidale’.

In un grande albergo romano, giovedì 27 giugno, promossa dall’assessore capitolino Alessandro Onorato, è nata la ‘lista civica nazionale’. Intanto l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, gira l’Italia per presentare il suo libro-programma ‘Più uno – La politica dell’uguaglianza’ (Feltrinelli), invitando a formare ‘Comitati Più Uno’, spazi autonomi di discussione e di partecipazione politica.



Tre progetti diversi dell’area di centrosinistra. Non nemici. In futuro probabilmente convergenti. L’obiettivo è il cosiddetto partito assenteista, cioè coloro che non votano e che sono considerati possibili elettori di un ‘Centro’ di un partito, che però non c’è, che sia capace di risposte adeguate alle istanze sociali.

Per comunicare con questi possibili elettori tutte le iniziative, già soprannominate una sorta di ‘’start up’’ della politica, sollecitano il contributo di amministratori, professionisti e reti civiche.

“Siamo personalmente chiamati – recita il documento condiviso della ‘Rete civica solidale’ – all’impegno da una formazione cristiana e laica accomunata dai grandi valori costituzionali della nostra democrazia” e “sentiamo la necessità di impegnarci insieme e con maggior responsabilità per rispondere ad alcune sfide che riteniamo molto importanti per il nostro tempo operando insieme in una Rete che contribuisca a mettere in connessione i tanti che non vogliono cedere alla rassegnazione e all’indifferenza e hanno a cuore il bene comune”.

Ad essa, oltre a Ciani e Tarquinio, hanno già aderito la presidente dell’Umbria Stefania Proietti, che ha sempre rivendicato posizioni pacifiste, il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, il sindaco di Udine Felice De Toni e diversi amministratori locali del mondo Pd.

In particolare Onorato, già organizzatore della lista civica che ha sostenuto col 5 per cento il sindaco Roberto Gualtieri, ha riunito a Roma oltre 1000 persone, giovani amministratori da nord a sud, per avviare un percorso finalizzato a riunire le liste civiche e trasformare il ‘buon governo locale’ in un progetto nazionale: una lista civica per il Paese.



All’incontro nel grande albergo romano, in prima fila c’erano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i dem Claudio Mancini, Raffaele Ranucci e Enrico Gasbarra. Da altre città sono intervenuti Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano a Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Milano; da Jacopo Vicini, assessore alle Attività Produttive e al Turismo di Firenze a Marco Semplici, Lista Civica Firenze, oltre a Giorgio Trabucco, capogruppo della lista civica di Roma e Raffaele Ranucci, ispiratore della lista civica di Roma.

Presente anche Lidia Borzì, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio e alcuni personaggi dello spettacolo, della moda e dello sport, a partire da Achille Lauro, Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Balenciaga ed ex di Valentino, il campione mondiale di kickboxing, Mattia Faraoni.



“In democrazia la politica – rileva il ‘tributarista’ Ruffini, annunciando l’apertura di Comitati in molte Regioni – è il campo di tutti. Invece, se il campo si restringe, la politica diventa gestione opaca del potere. La buona politica si nutre proprio dell’impegno a coinvolgere anche chi non c’è. Per confrontarsi anche con quella metà di Paese che ha rinunciato a credere che la politica possa offrire risposte e disegnare prospettive”.

Secondo Ruffini in un momento in cui la storia sta cambiando, in cui perdiamo i punti di riferimento a cui eravamo abituati, le nostre certezze e ciò che ci faceva sentire sicuri, ognuno deve rispondere con la sua libertà, la sua storia, la sua diversità. “L’obiettivo – sottolinea – è cambiare la politica e la sua ’narrazione

polarizzata’, per costruire insieme agli altri le risposte che servono al nostro futuro”.

