Antonella Chiariello, country manager e AD Italia di Wella

A partire dal 1° luglio 2025, Antonella Chiariello assume il ruolo di country manager e amministratore delegato di Wella Italia.

La nomina di Chiariello

Nel suo nuovo ruolo, Chiariello è responsabile della guida strategica della filiale italiana. L’obiettivo è rafforzare la leadership dell’azienda nel settore beauty professionale, sostenendo la crescita dei saloni, sviluppando il canale consumer e promuovendo innovazione, sostenibilità e formazione. Tra le priorità, il lancio della nuova linea Wella Professionals Ultimate e l’espansione nel segmento nail care con il brand OPI.

Il percorso professionale

Prima di entrare in Wella, Antonella Chiariello ha maturato una lunga esperienza in ambito finanziario in aziende internazionali come Nestlé, L’Oréal e Coty. Laureata in economia – amministrazione, finanza e controllo all’Università Bocconi di Milano, Chiariello entra in Wella Company nel 2020 con il ruolo di CFO per l’Italia, occupandosi anche dello sviluppo strategico per il mercato italiano. Negli anni ha avuto un ruolo chiave nel processo di carve-out da Coty e nell’acquisizione da parte del fondo KKR.