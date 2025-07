Fondazione Fiera Milano: Bozzetti designato presidente

Giovanni Bozzetti è il presidente designato della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. Succederà ad Enrico Pazzali, il manager indagato nell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto dossieraggio.



La Giunta regionale della Lombardia, ha infatti approvato la proposta di nomina avanzata dal governatore Attilio Fontana. Mentre ieri, 30 giugno, era arrivata la lettera con cui il Comune di Milano dava il suo via libera alla nomina. Ora la delibera dovrà essere valutata dal Consiglio regionale.

Chi è Bozzetti

Bozzetti, 58 anni, fondatore di una società di consulenze che si occupa dell’internazionalizzazione di aziende italiane in mercati esteri, con focus sugli Emirati Arabi Uniti, e con un passato politico piuttosto attivo. E’ stato assessore a Milano con la giunta Albertini e assessore regionale con Formigoni in quota An, ma anche presidente dalla società regionale partecipata Infrastrutture Lombarde spa.

Il suo nome era circolato anche come possibile candidato sindaco per il centrodestra (insieme anche a quello di Pazzali), ed è considerato vicino al partito di Giorgia Meloni anche per i suoi rapporti con Ignazio La Russa con cui ha lavorato, da consigliere, quando l’attuale presidente del Senato era ministro della Difesa.