Milano Cortina 2026, Tinexta Infocert partner per la digitalizzazione

Si allunga la lista dei partner per i giochi di Milano Cortina. L’ultimo ingresso, in ordine di tempo, è Tinexta Infocert, società del Gruppo Tinexta e prima Certification Authority in Europa, che sarà official supporter delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026.

In occasione dei Giochi, la società metterà a disposizione le sue piattaforme per digitalizzare i processi organizzativi, tra cui Legalmail Enterprise per la posta elettronica certificata e GoSign per la firma digitale. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la piena validità legale dei documenti digitali legati all’evento che, con il suo modello ‘diffuso’, copre e coinvolge un territorio di 22 mila chilometri quadrati tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le città di Milano e Cortina.

“Essere partner ufficiali dei Giochi è un’opportunità per dimostrare quanto la digitalizzazione possa fare la differenza anche in eventi di scala globale”, ha spiegato Danilo Cattaneo, ceo di Tinexta Infocert.