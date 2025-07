La Provincia Pavese passa al Gruppo Sae

Il 23 maggio era stato sottoscritto il contratto preliminare, oggi arriva il closing dell’operazione.

Il Gruppo Sae ha infatti annunciato oggi l’acquisizione ufficiale de La Provincia Pavese dal Gruppo Editoriale Gedi. L’operazione è stata perfezionata attraverso la società controllata Sae Lombardia S.r.l., con l’obiettivo di rafforzare la presenza del gruppo editoriale nel territorio lombardo.

L’acquisizione include anche le attività digitali connesse alla storica testata pavese. A sostenere l’operazione come soci di minoranza in Sae Lombardia sono due attori di rilievo locale: Fondazione Monte di Lombardia e Fedegari Autoclavi S.p.A., a conferma dell’interesse strategico e territoriale dell’operazione.

Nel segno dell’informazione locale

Con l’ingresso de La Provincia Pavese, il Gruppo Sae – presieduto e guidato da Alberto Leonardis – consolida la propria rete di testate radicate nei territori italiani. Tra queste figurano:

La Nuova Sardegna

Il Tirreno

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Reggio

La Nuova Ferrara

Oltre all’editoria tradizionale, Sae opera nella comunicazione integrata con Sae Communication e detiene la quota di maggioranza in Next Different. È attivo anche nella produzione di fumetti con Sae Comics, e nei media digitali verticali tramite Sae Digital e Servizi, che includono portali come Mamme Magazine, Erasmag, e il nuovo progetto Abruzzo Daily, online dall’autunno 2025.