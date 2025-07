La Fondazione Allianz UMANA MENTE riparte con FAUMCUP 2025 e ciclismo inclusivo

Dopo il successo della prima edizione, torna per il secondo anno consecutivo la FAUMCUP, il campionato di ciclismo inclusivo nato dalla collaborazione tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE, la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR).

Riparte UMANA MENTE: più opportunità per atleti con disabilità

La competizione è pensata per atleti delle categorie II1 (disabilità intellettiva riconosciuta), II2 (Sindrome di Down), II3 (autismo ad alto funzionamento) e IIQ (categorie non riconosciute da Virtus). Prima di FAUMCUP, questi atleti potevano partecipare solo a manifestazioni promozionali o dimostrative. Oggi, grazie a questo progetto, possono finalmente gareggiare in competizioni ufficiali, riconosciute e strutturate.

La nuova stagione parte da Meda con entusiasmo e inclusione

Il 28 giugno, presso il ciclodromo di Meda, si è svolto il primo evento regionale della stagione 2025, organizzato dalla CUS Pro Patria Milano Triathlon A.S.D.. Quindici atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati su un circuito di 780 metri, in un contesto di sport, energia e partecipazione. Il pubblico, composto da familiari, tecnici e appassionati, ha sostenuto con entusiasmo ogni partecipante, dando vita a una vera festa dello sport inclusivo.

Tra i presenti: Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE, Cinzia Ghisellini, Vice Presidente di Federciclismo Lombardia, Stefania Tagliabue, Vice Sindaco e Assessore allo Sport di Meda, e Alessia Villa, Consigliere di Regione Lombardia.

I vincitori delle gare e il valore dello sport accessibile

I risultati della tappa di Meda:

Categoria II1 maschile : 1° Piergiorgio Pizzo, 2° Claudio Giacalone, 3° Andrea Negrini

: 1° Piergiorgio Pizzo, 2° Claudio Giacalone, 3° Andrea Negrini Categoria II2 maschile : 1° Pietro Lorenzo Fiana, 2° Stefano Boschini, 3° Aldo Rossi

: 1° Pietro Lorenzo Fiana, 2° Stefano Boschini, 3° Aldo Rossi Categoria II2 femminile : 1° Anna Casati, 2° Laura Finazzi

: 1° Anna Casati, 2° Laura Finazzi Categoria IIQ: 1° Andrea Romano, 2° Davide Rossanese, 3° Matteo Giuliani

Oltre alla gara, la giornata ha ospitato anche una dimostrazione delle attività di avviamento al ciclismo promossa da A.S.D. Ideabili, rivolta a bambini e adulti interessati a scoprire strumenti come Footbike e Balance Bike.

I commenti delle istituzioni: la FAUMCUP è un modello di sport per tutti

“FAUMCUP è un progetto che ci rende orgogliosi – ha dichiarato Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE – perché permette agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale di vivere pienamente la bellezza dello sport, con pari dignità e riconoscimento. Ogni edizione rappresenta un passo avanti verso un ciclismo sempre più inclusivo”.

Entusiasta anche Cordiano Dagnoni, Presidente della FCI: “FAUMCUP è la dimostrazione concreta di come il ciclismo possa aprirsi a nuove realtà e includere tutti. L’inclusione si costruisce con scelte reali e con la volontà di valorizzare ogni talento, senza barriere”.

Storie di campioni che pedalano verso il futuro

Tra i protagonisti, il 19enne Pietro Lorenzo Fiana, atleta con Sindrome di Down, rappresenta l’essenza del progetto: passione, costanza e legami familiari profondi. Da quando ha iniziato a pedalare a 5 anni, Pietro non ha mai smesso. Oggi è campione italiano FAUMCUP nella sua categoria e gareggia insieme al fratello Lorenzo, che lo allena ogni giorno sulle strade della Valle d’Intelvi. La loro è una storia di sport e famiglia, resa possibile anche dalla determinazione della madre Alessandra e dal supporto della squadra CUS Pro Patria Milano Triathlon, che accoglie dieci atleti con disabilità intellettive.

Accanto a lui, la 24enne Anna Casati, campionessa italiana FAUMCUP 2024, continua ad allenarsi con tenacia. Il ciclismo per lei è molto più di una competizione: è un modo per superare i limiti, per condividere con la squadra, per ispirare altre ragazze a credere nelle proprie capacità.

FAUMCUP: una nuova dimensione dello sport

La FAUMCUP è molto più di una serie di gare: è un laboratorio di inclusione, una piattaforma dove talento, impegno e solidarietà si incontrano. Con il sostegno della Fondazione Allianz UMANA MENTE, la FCI e la FISDIR stanno tracciando una strada nuova per il ciclismo italiano: più accessibile, più equo, più umano.

Per continuare a raccontare storie come quelle di Pietro e Anna, serve l’impegno di tutti. La FAUMCUP dimostra che lo sport può – e deve – essere un diritto per tutti, capace di unire e trasformare. Un messaggio che vale la pena sostenere e condividere.

GLI EVENTI

Gli eventi FAUMCUP proseguiranno per tutta l’estate, sostenuti dall’entusiasta collaborazione di numerose associazioni sportive locali.

Il prossimo appuntamento FAUMCUP è il 5 luglio a Cernusco Sul Naviglio con un nuovo evento regionale organizzato dal Gruppo Sportivo Cernuschese ciclistica Tino Gadda. Il circuito regionale sarà poi completato da eventi organizzati ad Aprilia dalla A.S.D. Paco Team, a Dalmine e a Bisceglie dalla Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro.

I Campionati Italiani si svolgeranno invece il 28 settembre a Iseo, con il supporto della GIMASPORT A.S.D., e l’11 ottobre a Bari, con il sostegno della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini.

Non solo competizione, nel 2025 FAUMCUP diventa anche occasione di ritrovo e allenamento: nel corso di due ritiri collegiali organizzati dal Direttore Tecnico Nazionale Giovanile FCI Silvia Epis, gli atleti e i loro allenatori avranno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze tecniche e abilità pratiche, per un week-end all’insegna dello sport e della condivisione.