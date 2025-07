Classifica 100 siti informazione online: lo sport domina su digital e social

La classifica delle prime 100 testate online e siti di informazione per dati di traffico realizzata per Primaonline da Comscore

A maggio cresce il dato del tempo speso su internet (+6%) e si registrano incrementi di visitatori per il 59% delle testate di informazione appartenenti al ranking del mese.

NEWS

Nel settore delle news, spiega l’analisi Comscore, Citynews performa bene sui social (+18% di visitatori rispetto ad aprile) e mantiene la propria posizione di leadership nella top100 e la propria audience totale sopra i 30 milioni di visitatori, nonostante i leggeri cali sul digitale. RaiNews al contrario cala sui social (-27% di visitatori rispetto ad aprile) e cresce sul digitale (+11% su aprile) mantenendo la propria audience totale sopra i 22 milioni di visitatori. Nel mese che vede l’elezione del nuovo Papa, segnaliamo le performance de Ilpost.it che segna un +65% sul digital arrivando a 7,7 milioni di visitatori e si conferma una delle realtà editoriali più interessanti del mercato italiano.

SPORT

Maggio è il mese della finale di Champions League e della conclusione del campionato italiano che ha visto il Napoli aggiudicarsi lo scudetto.

Crescono tutte le testate appartenenti alla categoria sport con la misurazione social attiva, dunque Sky Sport Sites (+16% su aprile) che raggiunge i 21,2 milioni di visitatori totali (digital + social), Goal.com (+24% su aprile) che cresce ancora e raggiunge 7,9 milioni di visitatori totali e Calciomercato.com (+40% su aprile) che arriva a 3 milioni di visitatori totali. Per Sky Sport Sites e Goal.com si tratta del miglior risultato di sempre in termini di audience.

LIFESTYLE

Il mondo del lifestyle non presenta particolari movimenti, se non per Nostro Figlio Sites che crescendo del 92% sui social rispetto ad aprile, estende la propria audience del 59% a livello aggregato arrivando sopra i 4 milioni di visitatori. Da segnalare anche la crescita sul digital di Dilei.it (+19% di visitatori su aprile).

FOOD

Per quanto riguarda il settore del food, Fattoincasadabenedetta.it registra un +30% di visitatori sui social che permette di compensare il -17% sul digitale e di mantenere la testata stabile sopra i 9,5 milioni di visitatori. Analizzando il profilo demografico dei visitatori social notiamo come Fattoincasadabenedetta.it sia ben concentrato, rispetto alla media di internet, sulla fascia d’età dei 35-44enni.