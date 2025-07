GialloZafferano inaugura a New York CasaGiallo per raccontare gusto e stile della cucina italiana

GialloZafferano, il food media brand di Mondadori Media, apre CasaGiallo, il suo primo hub creativo negli Stati Uniti. Uno spazio nato per raccontare il gusto e lo stile della cucina italiana al pubblico americano.

Un nuovo studio a Brooklyn, ponte tra culture

Situata a Brooklyn, con affaccio sui tre celebri ponti di New York – Williamsburg, Manhattan e Brooklyn – CasaGiallo è una house of production pensata per produrre contenuti digitali di alta qualità dedicati alla cucina italiana contemporanea. Gli spazi, arredati con elementi iconici del design italiano, rappresentano un ponte ideale tra l’Italia e gli Stati Uniti, sia dal punto di vista gastronomico che culturale.

CasaGiallo evolve il progetto pilota lanciato nel 2024, diventando oggi il fulcro delle attività di GialloZafferano negli USA. L’obiettivo è realizzare contenuti social-first che parlino il linguaggio del pubblico americano, rispettando al tempo stesso la tradizione e i valori della cucina italiana.

Un hub digitale e fisico per brand, chef e creator

Lo studio sarà luogo d’incontro per chef, food creator e aziende. Ospiterà progetti di branded content e sarà un ambiente integrato, sia fisico che digitale, per realizzare esperienze uniche, valorizzare la creatività gastronomica e creare nuove narrazioni sui canali social e web.

Andrea Santagata, amministratore delegato di Mondadori Media Area Digital, commenta:

“Con CasaGiallo portiamo la nostra visione della cucina italiana nel cuore creativo di New York. Non si tratta solo di uno studio, ma di un luogo di connessione tra talenti, culture e brand. Un’opportunità per raccontare l’Italia attraverso contenuti innovativi e autentici, in grado di dialogare con il pubblico statunitense.”

Una presenza sempre più solida negli Stati Uniti

Con 72 milioni di follower a livello globale, GialloZafferano consolida la propria presenza nel mercato americano. L’inaugurazione di CasaGiallo segna una nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione del brand. All’evento erano presenti rappresentanti dell’Italian Trade Agency, la creator italoamericana Bilena Settepani (della storica Settepani Bakery) e Aurora Cavallo @Cooker Girl, ambassador del brand.

Media partner ufficiale del Padiglione Italia al Summer Fancy Food Show

Per il terzo anno consecutivo, GialloZafferano è stato media partner del Padiglione Italia al Summer Fancy Food Show di New York (29 giugno – 1 luglio), la più importante fiera americana dedicata al food & beverage. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Universal Marketing, agente esclusivo in Italia della Specialty Food Association e organizzatore del Padiglione Italia, che ha ospitato oltre 340 aziende sotto il concept “Italia, the Art of Taste”.

Showcooking, contenuti originali e protagonisti digitali

Durante la manifestazione, i talent italiani e italoamericani dell’agenzia Zenzero – tra cui Cooker Girl, Cook with Fez, Daniele Rossi, Bilena Settepani, Rosy Chin, Flavors by Alessandra, Lulù Gargari, Silvia Barban e Marco Chef – hanno partecipato a una sessione fotografica in Times Square e animato il Padiglione Italia con oltre 20 showcooking e 50 contenuti originali, condivisi tramite il profilo internazionale GialloZafferano Loves Italy.

Attività con i brand partner

Anche nel 2025 si è rinnovata la collaborazione con Grana Padano: due showcooking al giorno all’interno dello stand del Consorzio e la partecipazione all’evento esclusivo annuale presso Bar 65 al Rockefeller Center, dove Cooker Girl e Marco Chef hanno reinterpretato la cucina italiana con un linguaggio contemporaneo.

Successo anche per il #NotSoFancy Party, after party organizzato da GialloZafferano in collaborazione con Ferrarelle – impegnata nell’espansione sul mercato americano – e ospitato nel ristorante Travelers, Poets and Friends. Una serata pensata per generare connessioni tra brand, chef e stakeholder, con protagonisti i creator dell’agenzia Zenzero.

Le aziende italiane protagoniste a fianco di GialloZafferano

Numerose realtà dell’agroalimentare hanno scelto di collaborare con GialloZafferano per attivazioni durante il Summer Fancy Food Show, tra showcooking e contenuti amplificati sui social. Tra queste: Granarolo, Rega, Urbani Tartufi, Regione Campania, Regione Lazio e Russo Food, grazie al supporto di Universal Marketing.

Le attività sono state coordinate da Mondadori Media, con il supporto della concessionaria Mediamond e del team BrandOn Solutions per lo sviluppo di progetti speciali.