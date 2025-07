Applausi da fan e standing ovation per i volti de La7

Urbano Cairo celebra i successi di rete con il mondo della pubblicità

Un clima da tifo calcistico, applausi scroscianti ed entusiasmo autentico: è quello che si è respirato ieri sera – 3 luglio – all’incontro organizzato da La7 per presentare i palinsesti e i risultati d’ascolto della rete a un pubblico selezionato di investitori pubblicitari e partner del mondo della comunicazione.

Urbano Cairo (Foto LaPresse)

Al centro della serata, condotta con il ritmo e la regia di un vero programma televisivo, non solo i numeri — che, secondo l’amministratore delegato di Cairo Communication, Uberto Fornara, sono senza precedenti e sanciscono una leadership tra laureati e famiglie alto consumati – ma soprattutto i volti della rete, le sue vere star.

Lilli Gruber, accolta da un’ovazione travolgente, Diego Bianchi con il suo seguito da rockstar, Giovanni Floris, Massimo Gramellini: tutti hanno ricevuto applausi da palcoscenico, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione del giornalismo d’autore. I giornalisti hanno voluto ringraziare pubblicamente l’editore Cairo per aver sempre garantito loro piena libertà di pensiero e di parola, anche in un contesto politico e sociale “veramente difficile”.

Uberto Fornara (foto Ansa)

Un tratto distintivo, questa indipendenza editoriale, che — pur con approcci diversi — è stato rivendicato da tutti i volti noti della rete, rispecchiando una linea editoriale condivisa e riconosciuta anche dal pubblico. E forse è proprio questo uno dei motivi per cui La7 continua a crescere: un’audience fidelizzata, che riconosce e sostiene la libertà di critica, rivolta al centrodestra ma anche, seppur con maggiore cautela, al centrosinistra.

Urbano Cairo con Andrea Salerno (foto Ansa)

Racconto live e sempre autentico

Durante la serata, Cairo ha riepilogato i rinnovi contrattuali dei principali talent, già annunciati in mattinata in conferenza stampa, mentre il direttore di rete Andrea Salerno, sempre più in sintonia con l’editore, ha illustrato le novità della prossima stagione, tra cui l’arrivo di Nicola Gratteri e Roberto Saviano. Salerno ha anche sottolineato la capacità di La7 di rinnovarsi in tempo reale, cogliendo con tempestività le opportunità offerte dall’attualità.

Lilli Gruber ha voluto infine rimarcare l’importanza del lavoro di squadra: “Senza le persone che lavorano dietro le quinte, quello che vedete in onda non esisterebbe”, ha detto, sottolineando l’impegno collettivo che sostiene ogni programma. Cairo, rivolgendosi al pubblico di inserzionisti e partner, ha evocato il percorso che lo ha portato a realizzare il sogno di una televisione indipendente e autorevole, invitando tutti a “continuare a sognare, insieme, un progetto di vita”.

Urbano Cairo e Luciano Fontana (foto Ansa)

Dieci anni con Fontana

Durante la serata, Cairo ha anche celebrato i dieci anni di direzione di Luciano Fontana al Corriere della Sera, definendolo “un direttore straordinario”, elencando con ammirazione i tanti compiti che oggi ricadono su chi guida un grande giornale. Naturalmente non ha dimenticato Stefano Barigelli “solo da 5 anni alla Gazzetta dello Sport, per cui manca tempo per festeggiare i 10 anni”. Naturalmente non poteva mancare il “dream team” pubblicitario che ha accompagnato Cairo — insieme al suo amico e partner strategico Uberto Fornara — nella scalata a La7 e al gruppo RCS. Cosi come c’erano anche alcuni importanti manager della parte editoriale: Alessandro Bompieri (Managing director RCS MediaGroup); Francesco Carione (managing director Gazzetta dello Sport) e Giuseppe Ferrauto, braccio destro di Urbano Cairo nel campo della carta stampata e Direttore generale di Cairo Editore Spa.

Tra gli ospiti in sala Lorenzo Sassoli de Bianchi (presidente Auditel), Marco Travaglia (presidente UPA), Giorgio Furlani (ad del Milan), Francesco Polidori (fondatore del gruppo Cepu), Ubaldo Livolsi (ex AD di Fininvest e regista della quotazione in Borsa del Biscione e di Mediolanum, oggi a capo di una boutique finanziaria).

Lilli Gruber ha voluto infine ricordare l’importanza del lavoro di squadra: “Senza le persone che lavorano dietro le quinte, quello che vedete in onda non esisterebbe”, ha detto, sottolineando l’impegno collettivo che sostiene ogni programma. Cairo, rivolgendosi al pubblico di inserzionisti e partner, ha evocato il percorso che lo ha portato a realizzare il sogno di una televisione indipendente e autorevole, invitando tutti a “continuare a sognare, insieme, un progetto di vita”.

Urbano Cairo (Foto LaPresse)