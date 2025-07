Quali potrebbero essere i

candidati migliori, il nome

della lista e il programma

per gli elettori?

Arcadia lo chiede a ChatGPT

Oggi 4 luglio è la prima giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale e per celebrare al meglio, o al peggio, la ricorrenza Arcadia ha chiesto a ChatGPT-40 di trovare i candidati migliori, il nome della lista e il programma per gli elettori in Campania.

Ecco riportata la conversazione:

Quali caratteristiche dovrebbe avere il prossimo candidato presidente per le elezioni regionali in Campania?

Mi dici chi potrebbe essere il candidato civico migliore?

Invece, se parliamo di programmi, quali sono le priorità della prossima amministrazione regionale?

Che successo potrebbe avere una lista “Prompt” ovvero una lista i cui candidati vengono scelti grazie all’AI



A proposito di logo è possibile vedere delle ipotesi grafiche?

È possibile avere un acronimo di PROMPT che sia coerente al contesto campano?