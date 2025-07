Musk lancia il suo partito

Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana. Forte dell’esito del sondaggio lanciato online, il miliardario ha annunciato la nascita del suo ‘America Party’. Nei sogni dI Musk l’intento è di attirare quei repubblicani e quei democratici frustrati e alla ricerca di qualcosa di nuovo che li protegga

“Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia”, ha cinguettato su X. “Oggi, l’America Party è nato per restituirvi la libertà”, ha aggiunto.

Il voto online e il BBB

Scegliendo una data simbolica per l’America come il 4 luglio, il patron di Tesla aveva lanciato un sondaggio online per chiedere agli americani se volessero “l’indipendenza” da un sistema a due partiti. Il 65% ha risposto sì, il 35% no.

L’Esito è arrivato dopo l’approvazione in Congresso del ‘big beautiful bill’, la legge fiscale fortemente voluto da Donald Trump e altrettanto fortemente criticato da Musk. Facendo saltare l’idillio tra i due.

Alle lodi sperticate del presidente per il provvedimento, Musk ha sempre contrapposto la sua contrarietà per una misura a suo avviso in grado di far fare bancarotta agli Stati Uniti. A giugno, all’apice delle tensioni, Musk aveva già aleggiato la possibilità di fondare un nuovo partito che avesse veramente a cuore gli interessi degli americani.