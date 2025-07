Regione Piemonte e Fondazione Crt firmano il Protocollo d’Intesa

Insieme promuoveranno progetti innanzitutto di cultura, ma anche di inclusione, attività formativa e promozione strategica del territorio.

È stato firmato oggi l’accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e la Fondazione CRT, rappresentate rispettivamente dal Presidente Alberto Cirio e dalla Presidente Anna Maria Poggi.

La Fondazione destinerà a questa collaborazione strategica, per il biennio 2025-26, 8 milioni di euro che verranno destinati a interventi condivisi, via via valutati dal Comitato Strategico.

In particolare 5,5 milioni supporteranno gli enti culturali sostenuti o partecipati dalla Regione con l’obiettivo di valorizzare l’intero territorio e aumentarne l’attrattività.

Gli altri 2,5 milioni di euro potranno essere indirizzati, di volta in volta, a progetti comuni nelle altre tre aree di intervento stabilite: l’inclusione, la formazione e la promozione territoriale.

Sono inoltre previsti dei Comitati tecnici che avranno il compito di seguire l’attuazione dei progetti.

L’impegno di Cirio nella cultura

“Il protocollo di oggi è uno strumento importante perché tra istituzioni e fondazioni ci devono essere rapporti chiari e trasparenti e in quest’ottica non c’è nulla di meglio che sancirli all’interno di un protocollo – come già avviene con la Compagnia di SanPaolo – che ci dice come individuare le priorità, su cui la fondazione in piena ed assoluta autonomia decide, ma impegnandosi ad ascoltare le sensibilità di una Regione che può avere emergenze in ambito culturale, di inclusione sociale, di formazione e di promozione” ha dichiarato Cirio.

La scelta di un protocollo biennale si spiega secondo la logica di voler sperimentare una metodologia di lavoro, che si possa eventualmente migliorare in itinere.

Perché per il primo anno si sia scelto di operare in ambito culturale lo chiarisce Cirio: “era un impegno che avevo assunto con il Comitato Emergenza Cultura, nel tempo trasformato in Anticipo Cultura, oggi operativo, che da una parte garantisce che da quando viene firmata la determina del contributo a quando questo viene erogato passano solo poche settimane, garantendo serenità e programmazione agli enti culturali, dall’altra parte ci permette, in questo rapporto trasparente con la fondazione, di dare maggiori garanzie di copertura finanziaria al mondo della cultura in cui per noi è fondamentale investire, perché significa investire nel nostro futuro”.

L’impegno di Crt per lo sviluppo del Piemonte

“Questo accordo ci permette di lavorare in modo ancora più sinergico con la Regione, sostenendo progetti legati ai vari ambiti di intervento, con una particolare attenzione alle fragilità e alle povertà, per promuovere lo sviluppo della nostra regione e affrontare al meglio le sfide del nostro tempo” ha dichiarato Poggi.

Un ringraziamento sentito da parte di Cirio alla Presidente “per l’attenzione alla comunità e il profondo senso delle istituzioni mostrate fin dai primi giorni del suo insediamento alla guida della fondazione” nel giugno 2024.

Foto (Primaonline): Alberto Cirio e Anna MAria Poggi