Ilary Blasi travolge Angela, boom delle Azzurre contro il Portogallo

Vince nettamente il canoro ‘Battiti Live’ all’esordio estivo su Canale 5 che precede il programma ‘serio’ di Alberto Angela su Rai1. Sul podio sale autorevolmente Portogallo-Italia femminile. In tema approfondimento, ‘Quarta Repubblica’ stacca ‘Filorosso’.

Ilary Blasi col Cornetto ‘Battiti Live ‘dalla Puglia su Canale 5 e Alberto Angela in pista su Rai1 con ‘Noos’.

Nella serata tv generalista del 7 luglio era questa la proposta delle ammiraglie.

In tema informazione si sono schierati Manuela Moreno su Rai3 (‘Filorosso’) e Nicola Porro (‘Quarta Repubblica’) su Rete4, mentre Italia 1(‘Io sono leggenda’) e La7 (‘Il caso Spotlight’) hanno puntato su film.

Rai2 sparigliava con lo sport con Portogallo-Italia di calcio femminile, finita in pareggio uno a uno per gli Europei.

Ma avendo contro – dalle 19.00 alle 22.00 – il match di Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov (il nostro tennista ha vinto per il ritiro del bulgaro, infortunatosi ai pettorali mentre era in vantaggio per due set a zero). Ma ecco come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali offerte.

Cornetto Battiti Live precede Noos. Poi le Azzurre

Su Canale 5 la prima puntata di ‘Battiti Live’, il concertone pugliese by RadioNorba da Molfetta con Ilary Blasi, Alvin e Nicolo De Vitiis alla conduzione e – a cantare, tra gli altri – Annalisa, Serena Brancale, Olly, Negramaro, Coma Cose, Cristiano Malgioglio, Sal Da Vinci, Trigno, Noemi, Rocco Hunt, Gabri Ponte, Tananai, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Fedez e Achille Lauro ha riscosso 2,177 milioni e 19,9% di share.

Su Rai1 ‘Noos: L’avventura della conoscenza, con Alberto Angela alla conduzione e il tema del rapporto con gli animali, la salute del futuro ma anche la geopolitica al centro della puntata, è arrivata a 1,920 milioni di spettatori ed il 13,9%.

Su Rai2 ‘Portogallo-Italia’ di calcio femminile è volato a 1,6 milioni di spettatori e 10,2%.

Su Italia 1 la pellicola cult ‘Io sono leggenda’, ha conseguito 755mila spettatori e il 5% di share.

L’approfondimento: Feltri e Garlasco da Moreno, Nordio e Calenda da Porro

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Carlo Nordio in apertura tra gli ospiti di Nicola Porro, e poi Carlo Calenda, Alessandro Sallusti, Bayesian, un lungo spazio Garlasco, Giuseppe Cruciani in chiusura, ha totalizzato 729.000 spettatori con il 6,2%.

Su Rai3 ‘Filorosso’ con Manuela Moreno alla conduzione, con Vittorio Feltri in apertura e Garlasco argomento chiave, tra gli ospiti Alessandro Di Battista e Stefano Zurlo ha conseguito solo 452mila spettatori e 3,3%.

Su La7 la pellicola ‘Il caso Spotlight’ ha raggiunto quota 441mila spettatori con il 3%. Inoltre, su Tv8 ‘In&Out: Niente di serio’ – show comico pieno di personaggi di tendenza- a 256.000 spettatori con1,8%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ a 427.000 spettatori e 2,8%.

In access teche a 2,7 milioni. Paperissima Sprint a 2,477 mlioni

Su Rai1 ‘Techetechete’ a 2,723 milioni e 16,2%. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ a 2.477.000 spettatori e 14,8%.Su Rete4 per ‘4 di Sera News’ 807.000 spettatori e il 5,1% nella prima parte e 873.000 spettatori e il 5,1% nella seconda. Su La7 ‘In Onda’ a 1.098.000 spettatori e 6,6%. Su Tv8 ‘Foodish’ a 498.000 spettatori e 3%. Sul Nove ‘The Cage – Prendi e Scappa’ a 514.000 spettatori con il 3,1%. Su RealTime ‘Casa a Prima Vista’ a 495.000 spettatori e 3%.