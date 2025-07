Meloni all’Ansa: informazione importante per politica e democrazia

In visita per gli 80 anni dell’agenzia, la premier ha scherzato sulla data di nascita comune, il 15 gennaio. In un mondo che cambia, ha riconosciuto, difficile essere veloci restando autorevoli

“L’informazione è un servizio importante per la politica e la democrazia”. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, visitando la sede dell’Ansa in occasione degli 80 anni dell’Agenzia.

Tra sensazionalismo e autorevolezza

“Sono venuta a testimoniare il rispetto verso un pezzo di storia molto autorevole del giornalismo italiano ma anche il rispetto che nutro, anche da giornalista, nei confronti del vostro modo di fare giornalismo, in un mondo che cambia, in cui è sempre più difficile essere veloci mantenendo la serietà, cercando di verificare le notizie”, ha spiegato nel suo giro fra gli uffici accompagnata dal presidente dell’Agenzia Giulio Anselmi e dal direttore Luigi Contu. “Perché so quanto possa essere difficile”, ha aggiunto.

“In questo tempo il giornalismo può scegliere di guadagnare lettori con la sensazione o con l’autorevolezza, e mi pare che l’Ansa cerchi di farlo con l’autorevolezza”, ha detto ancora rivolgendosi ai giornalisti.

Ringraziando Meloni “per il riconoscimento del nostro ruolo”, Anselmi ha aggiunto che l’obiettivo dell’Agenzia è “cercare di arrivare primi ma senza sbagliare, una quadratura del cerchio difficile da realizzare, un risultato che abbiamo cercato in tutti questi 80 anni, e che serve a tutti coloro che di informazione si nutrono”.

Giorgia Meloni con Luigi Contu e Giulio Anselmi. La premier ha ricevuto in regalo lo scatto con la campanella del consiglio dei ministri e la copia del primo dispaccio con il suo nome (foto Ansa)

Nel segno del capricorno

Meloni e Ansa – come ha ricordato la stessa premier – hanno in comune la data di nascita. La storia dell’agenzia, infatti, è iniziata il 15 gennaio del 1945 con il primo lancio sull’attacco aereo alleato a Berlino. “Sono nata lo stesso giorno, qualche anno più tardi, anche l’Ansa è Capricorno”.

E negli archivi dell’agenzia, il suo nome – ha raccontato il direttore Contu – è comparso per la prima volta il 25 novembre 1993. Un lancio che dava conto di un assemblea cittadina di studenti a Roma, con il debutto dell’organizzazione studentesca degli Antenati, mobilitata all’epoca contro la ministra dell’Istruzione Rosa Russo Iervolino. E l’allora sedicenne Meloni, studentessa dell’Istituto Vespucci, prese la parola: “Tutti gli studenti si organizzino in un unico movimento e ai cortei andiamoci senza alcuna bandiera né rossa né nera”.