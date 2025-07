Nasce a Roma Ambiente D’Italia – polo editoriale per l’informazione ambientale

È stato presentato ieri a Palazzo Panfili il progetto Ambiente D’Italia, una nuova iniziativa editoriale dedicata ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Il progetto vuole offrire un confronto tra esperti e metodo scientifico.

Alla guida Riccardo Pelliccetti

A dirigere Ambiente D’Italia è Riccardo Pelliccetti, già caporedattore centrale de ‘Il Giornale’. Accanto a lui opera un comitato promotore che riunisce personalità del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra cui: Tommaso Cerno (Il Tempo); Fabio Scoccimarro (Regione Friuli-Venezia Giulia); Lucia Eva Lionessi (CISA Ambiente – Confindustria); Corrado Clini (ex Ministro dell’Ambiente); Francesco Giubilei (Fondazione Alleanza Nazionale); Elio Cadelo (RAI); Valentina Colucci Fabrizio (Maroni & Associati) e Paolo della Vecchia (Accademia Internazionale di Scienze Ambientali). L’evento di presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di primo piano della politica italiana ed europea, tra cui: Sen. Maurizio Gasparri; On. Federico Mollicone e On. Nicola Procaccini. Inoltre, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto pervenire un messaggio di sostegno per l’iniziativa.

Ambiente D’Italia – raccontare l’ambiente

Il giornale si propone come uno spazio che restituisce centralità alla responsabilità ambientale come leva di sviluppo e coesione sociale ed è costruito sull’alleanza tra istituzioni, imprese, scienza e cittadini. Il progetto editoriale promuove un approccio all’ecologia inteso come responsabilità intergenerazionale e sociale. Al centro c’è l’idea di difendere l’ambiente con l’uomo dentro, integrando sostenibilità ambientale, economica e sociale. La linea culturale si distingue per: Il rifiuto dell’ambientalismo ideologico e punitivo; La difesa della neutralità tecnologica; Il contrasto a nuove dipendenze strategiche (energetiche, tecnologiche, geopolitiche); La visione dell’ecologia come custodia del territorio e per il coinvolgimento attivo dei cittadini nella transizione ecologica.