Ads, Lino Morgante eletto alla presidenza

Cambio al vertice di Ads – Accertamenti Diffusione Stampa. Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, è il nuovo presidente della società che certifica i dati di diffusione e tiratura della stampa quotidiana e periodica in Italia.



Eletto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, il 4 luglio scorso, nel ruolo succede a Massimo Cincera. “La certificazione dei dati di diffusione della stampa, che ADS da mezzo secolo garantisce in assoluta trasparenza, rappresenta un valore per l’intero comparto, consentendo di ragionare in piena sinergia sugli scenari di un’attività, come quella editoriale, legata a profili industriali, ma anche e soprattutto alla sfera dei diritti, per continuare a garantire un’informazione libera e responsabile”, ha spiegato Morgante. “L’accertamento dei dati di diffusione e tiratura – ha concluso il neo presidente – consente quindi sia di programmare strategie di sviluppo sia di riconoscere e affrontare eventuali criticità”.

La composizione del Cda

Con Morgante in Cda siedono Alberto Braggio, Michela Colamussi, Francesco Dini, Carlo Mandelli, Sergio Pedrazzini, Pierluigi Spagoni, espressione Fieg; Massimo Martellini (FCP); Natalia Agostini, Leonardo Lambertini, Giovanna Maggioni, Raffaele Pastore (UPA); Gianluca Bovoli, Andrea Cornelli, Loris Zanelli (ASSAP SERVIZI).



La Commissione Lavori dell’organismo è presieduta da Massimo Pierelli e composta per FIEG da Giovanni Cantù, Marco Di Pierro, Domenico Giampaolo, Karen Nahum; per FCP da Massimo Pierelli; per UPA da Patrizia Gilberti, Giuliana Schenone, Alberto Vivaldelli; per ASSAP SERVIZI da Cristina Benedini.