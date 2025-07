Gianpaolo Vallardi ha assunto ufficialmente la carica di presidente del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) a partire dal 4 luglio, data in cui si è svolta l’Assemblea dei Soci che ha approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

La nomina di Vallardi

La nomina di Vallardi è avvenuta nell’ambito del rinnovo delle cariche del Consorzio. Insieme a lui entrano in carica anche i vice-presidenti Flaviano Fracaro (Iren Ambiente) e Tiziana Vona (Self Garden Srl). Confermato nel suo ruolo anche il direttore Massimo Centemero, attualmente vicepresidente di ECN – European Compost Network. Vallardi ha dichiarato di voler mettere al servizio del CIC la propria esperienza istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico del settore. In particolare, Vallardi punta a migliorare il riconoscimento normativo della filiera dei fertilizzanti naturali e del biometano, considerati strumenti fondamentali per affrontare le sfide ambientali ed energetiche del nostro tempo. La sua presidenza mira anche a rafforzare il dialogo con le istituzioni e a consolidare il ruolo del CIC nelle scelte ambientali a livello nazionale ed europeo.

Il percorso professionale

Prima di entrare nel CIC, Gianpaolo Vallardi è stato direttore generale di Savno, azienda attiva nella gestione integrata dei rifiuti in Veneto. Ha alle spalle un percorso politico e istituzionale: sindaco per quattro mandati nei comuni di Gorgo al Monticano e Chiarano, e senatore della Repubblica nei periodi 2008–2013 e 2018–2022. Durante il suo ultimo mandato ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Agricoltura del Senato.