Filosofi lungo l’Oglio compie vent’anni: un documentario per raccontare la sua storia

Il festival ‘Filosofi lungo l’Oglio’ celebra quest’anno vent’anni di attività con la realizzazione di un documentario che ne racconterà le origini, l’evoluzione e l’impatto sul territorio. Il progetto sarà finanziato attraverso una campagna di crowdfunding, già attiva online.

L’edizione di quest’anno, il cui tema è ‘esistere’, parte stasera alle 21 a Orzinuovi (Brescia) fino al 25 luglio nelle 23 municipalità affacciate sul fiume Oglio, tra Brescia, Bergamo e Cremona.

Il festival Filosofi lungo l’Oglio

Nato del 2006 da una idea della filosofa Francesca Nodari, il festival ha portato la filosofia fuori dalle aule universitarie, proponendo incontri con esperti del settore in piazze, cortili, castelli e teatri dei comuni lungo il fiume Oglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona. Fin dalle prime edizioni, il festival ha scelto di non concentrarsi in una manciata di giornate, ma di dilatarsi nel tempo in oltre 50 giorni di eventi. Ogni edizione ruota attorno a un tema centrale – tra i più recenti ‘desiderare’, ‘dignità’, ‘essere umani’ – affrontato da filosofi, sociologi, scrittori e teologi italiani e internazionali. L’iniziativa ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui l’EFFE Label, la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero della Cultura. È inoltre riconosciuto dalla Regione Lombardia come Soggetto di Rilevanza Regionale nel settore della promozione educativa, culturale e dello spettacolo.

Filosofi lungo l’Oglio

Un documentario per celebrare il viaggio lungo l’Oglio

Il documentario, che verrà presentato in anteprima domani, 11 luglio durante una serata – evento, ripercorrerà la storia di questa esperienza culturale con interviste ai protagonisti, immagini d’archivio e testimonianze del pubblico. L’obiettivo è conservare la memoria di un progetto partendo dalle sue origini e coinvolgere tutti coloro che hanno partecipato negli anni tra ricordi e aneddoti che hanno segnato il percorso. I fondi raccolti dalla campagna di crowdfunding serviranno a coprire tutte le fasi della produzione: dalle riprese alle interviste, dalla digitalizzazione dei materiali d’archivio alla post-produzione tecnica. Tra i protagonisti: Donatella Di Cesare, Franco Arminio, Chiara Saraceno, Enzo Bianchi, Elena Pulcini, Emanuele Severino, solo per citarne alcuni.

Gli appuntamenti della settimana

Tre appuntamenti centrali segnano la settimana del Festival Filosofi lungo l’Oglio. Questa sera, giovedì 10 luglio alle ore 21, il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti sarà a Orzinuovi per una lectio dedicata al tema del senso nell’epoca della tecnica. Venerdì 11 luglio, a Villachiara, si terrà la cerimonia per il ventennale del Festival con la proiezione del documentario celebrativo ‘Quando la filosofia diventa contagiosa’, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, tra cui il Generale Carmine Sepe e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Domenica 13 luglio, infine, spazio alla prima delle passeggiate filosofiche con lo psicologo Andrea Bariselli e l’ornitologo Mario Caffi, per un’esperienza immersiva tra natura e riflessione lungo il sentiero dal Castello di Villachiara al santuario della Beata Vergine del Rino.

Umberto Galimberti

Pubblicazioni e memoria

La Fondazione è anche editore: ha pubblicato oltre cinquanta volumi con Massetti Rodella e, successivamente, con Mimesis, nelle collane ‘Chicchidoro’ e ‘Tempo della memoria’ curate dalla fondatrice Francesca Nodari. Tra gli autori: Marc Augé, Jean-Luc Nancy, Stefano Zamagni, Chiara Saraceno, Donatella Di Cesare.