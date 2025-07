Giornalisti nel mirino: crescono le intimidazioni. Dal web le minacce maggiori

Secondo i dati Istat sono stati oltre 100 gli episodi nel 2024. Roma, Milano e Palermo le città più pericolose

Sono stati 114 gli episodi intimidatori commessi nei confronti di giornalisti nel 2024 segnalati dalle forze di polizia, in aumento rispetto ai 98 del 2023. A segnalarlo il rapporto Sdgs 2025 dell’Istat.

Episodi in 17 regioni

Secondo i dati, i territori complessivamente interessati sono disseminati in 17 Regioni. Il maggior numero di episodi è stato a Roma (21 eventi intimidatori), seguita da Milano (12), Palermo (con 6 episodi), Firenze e Reggio Calabria, con 5 eventi ciascuna.



La matrice è riconducibile nel 65,8% dei casi a contesti sociopolitici (75 episodi, di cui 23 via web). Nel 12,1% degli episodi il contesto è invece quello della criminalità organizzata (14, di cui 3 via web).

Dal web le maggiori minacce

Quasi un terzo degli episodi intimidatori sono stati perpetrati via web, in particolare con email o via social. Le altre modalità di intimidazione maggiormente utilizzate sono state aggressioni fisiche (26%) e minacce verbali (14%). Seguono poi danneggiamenti (13%), scritte ingiuriose/minacciose (10%) e missive (4%).