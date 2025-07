Fabrizio Turchet, direttore generale di Moroso

A partire da luglio 2025, Fabrizio Turchet ha assunto l’incarico di direttore generale di Moroso, azienda specializzata nel settore dell’arredo e del design Made in Italy. L’annuncio è stato dato dal presidente Roberto Moroso. La nomina di Turchet arriva dopo l’uscita di Damir Eškerica, che lascia l’azienda dopo diciassette anni per intraprendere una nuova sfida professionale..

La nomina di Turchet

Nel suo nuovo ruolo, Turchet si occupa del coordinamento delle attività operative e gestionali. L’obiettivo è quello di accompagnare l’azienda in una fase di crescita e sviluppo strutturato, integrando creatività, innovazione e solidità gestionale.

Il percorso professionale

Originario del Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Turchet è laureato in economia e commercio all’Università Cà Foscari di Venezia e ha conseguito un master in international management presso la CIMBA – University of Iowa. Ha maturato una lunga carriera manageriale in ambito direzionale, amministrativo e finanziario, operando in contesti complessi e internazionali. Dal 1993 al 2024 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Jacuzzi Europe, fino a diventarne CEO & CFO EMEA. È iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Pordenone.