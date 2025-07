‘Wings & Waves’. North Sails lancia una serie tra sport e reality

North Sails e Finite Films & TV lanciano Wings & Waves – Watersports Challenge, una nuova serie sportiva originale, online dal 7 luglio 2025 sul canale YouTube di North Sails Kiteboarding.



Girata interamente in Sardegna, la serie – da una idea di Amy Gardner, prodotta da Finite Films & TV -mescola sport, sessioni di allenamento quotidiane e approfondimenti sulle storie personali dei partecipanti.

In 16 episodi, sei protagonisti del mondo social e sportivo si mettono alla prova con prove tecniche come body dragging, navigazione controvento e wing foil, seguiti da tre coach di livello internazionale.



Wings & Waves

I concorrenti e coach

Content creator, sportivi e modelli, sono sei i protagonisti della serie. Martina Ragozza: content creator ironica e attivista per la sostenibilità; Matteo Pelusi (Matt): influencer brillante con focus su viaggi e food; Giacomo Gentili: argento olimpico a Parigi 2024 nel canottaggio; Gianmarco Millo: creator tra moda, manga e lifestyle; Samara Tramontana: speaker RDS e seguitissima creator della GenZ e Gioele Arreghini: modello e podcaster appassionato di sport e psicologia.

Ad allenarli, tre specialisti degli sport d’acqua. Jett Bradshaw: rider sudafricano, volto North e Mystic; Oswald Smith: campione carismatico del freestyle e wave riding e Fabian Muhmenthaler: wingfoiler professionista e artista dell’oceano.

A giudicare durante la finale saranno Francesca Maini, campionessa Red Bull King of the Air 2024 e Matteo Dorotini, pluricampione italiano noto per eleganza e tecnica.