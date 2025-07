Sinner batte Alcaraz in chiaro. Senza presenze istituzionali a supporto

La vittoria di Jannik Sinner contro Carlo Alcaraz trasmessa in chiaro su Tv8 a Wimbledon: un trionfo sportivo che meritava anche la presenza delle istituzioni italiane.

La straordinaria vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon rappresenta un momento di grande orgoglio per il tennis italiano e per tutto lo sport nazionale.

Un risultato che va ben oltre il risultato del campo da gioco, soprattutto perché è stato possibile seguirlo in chiaro, grazie anche alla battaglia portata avanti da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La decisione di Sky di trasmettere la finale in chiaro su Tv8, in attesa che la nuova lista di eventi indicati da Agcom per l’obbligatoria trasmissione free sia bollinata in Europa (attualmente la vecchia lista non comprende gli eventi del Grande Slam), ha permesso a milioni di italiani di vivere in diretta questo storico successo, avvicinando così il grande pubblico a uno sport che merita sempre maggiore attenzione.

Binaghi ha da tempo sottolineato l’importanza di garantire al tennis la stessa visibilità riservata ad altri sport più popolari, come il calcio. La sua determinazione nel chiedere che le partite più importanti, soprattutto quelle che vedono protagonisti atleti italiani come Sinner, siano trasmesse sulle reti generaliste è stata fondamentale per abbattere le barriere della pay-tv e per promuovere la diffusione del tennis nel nostro Paese. Domani si potranno valutare i dati di ascolto, ma le premesse fanno sperare in numeri importanti, che confermerebbero quanto il pubblico italiano sia affamato di grandi eventi sportivi in chiaro.

Un dettaglio che non può passare inosservato è però l’assenza di rappresentanti del governo italiano durante la finale. Mentre al Royal Box di Wimbledon era presente il re di Spagna Felipe VI, ringraziato da Carlos Alcaraz durante la premiazione per la vicinanza dimostrata dal suo paese, dall’Italia invece non è arrivato alcun segnale istituzionale di alto livello. La presenza, seppur apprezzata, dell’ambasciatore italiano a Londra non basta a rappresentare un momento così significativo per lo sport e per l’Italia intera.

La presenza sarebbe stata un gesto importante per sottolineare il valore dello sport come elemento di coesione sociale e orgoglio nazionale.

Comunque tornando al campo dopo tante battaglie e grandi vittorie Jannik Sinner si è commosso davanti al pubblico e alle telecamere, mostrando non solo il talento di un tennista tra i migliori al mondo, ma soprattutto la sensibilità e l’umiltà di una persona migliore. Questo momento di emozione autentica ha reso ancora più speciale il suo trionfo, ricordandoci che dietro a ogni grande campione c’è un cuore capace di toccare chi lo segue con passione.

La vittoria di Jannik Sinner non è solo un successo personale o sportivo, ma un segnale di crescita per il tennis italiano e per la sua diffusione mediatica. La trasmissione in chiaro è stata una scelta vincente che ha avvicinato il pubblico e valorizzato il talento di un giovane campione.