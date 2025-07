Stefano Conti in DiniRomiti come senior advisor

Dal mese di luglio 2025, DiniRomiti consulting ha allargato il suo team di professionisti con l’ingresso di Stefano Conti nel ruolo di senior advisor.

Conti ha lavorato in società partecipate e associazioni di settore, dal settore energetico all’agroalimentare, maturando competenze che spaziano dalla gestione delle relazioni istituzionali ad aspetti di regolamentazione e pianificazione.

Fino all’inizio del 2025 ha lavorato in Arera – Autorità per l’energia, reti e ambiente – ricoprendo il ruolo di direttore relazioni esterne e istituzionali.

In precedenza, per quindici anni, in Terna, ha ricoperto vari incarichi svolgendo il ruolo di direttore degli affari istituzionali, delle relazioni con il territorio, della pianificazione della rete elettrica, dei progetti di sviluppo della rete, dei procedimenti autorizzatori, delle connessioni degli impianti alla rete elettrica.

Nel suo curriculum anche diverse nomine in Confindustria come componente del comitato nazionale energia, presidente del comitato infrastrutture energetiche, componente del comitato ambiente.

Membro del consiglio di ANIE – Associazione delle imprese elettroniche ed elettrotecniche italiane, ha svolto le funzioni di consigliere delegato per l’energia e le reti di Unindustria Roma e Lazio.

Ancor prima è stato componente del comitato per l’emergenza gas presso il Ministero dello sviluppo economico.

Nei primi anni duemila ha partecipato al processo di liberalizzazione del settore energetico in Grtn, dove si è occupato di regolazione, attività istituzionali e comunicazione.

Alla fine degli anni novanta è stato membro del Consiglio di amministrazione di Emporion, società del gruppo Cerved, per la realizzazione di prodotti informativi e di servizio per le PMI.

Per Conti, sempre negli anni ’90 esperienze di docenza all’Università degli studi di Modena, facoltà di economia e commercio, come professore a contratto presso la cattedra di economia e gestione delle imprese commerciali.

All’inizio della suo percorso professionale ha lavorato dapprima nel settore della promozione economica nell’Unione delle Camere di commercio e successivamente nelle infrastrutture di servizio per l’agroalimentare nella società Progetto mercati spa di cui è stato segretario del Consiglio di amministrazione.