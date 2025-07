Classifica social programmi tv: Chiocci, Toffanin e Gentili, vince la strana triade

A giugno, con la cronaca calda e tante trasmissioni in chiusura di stagione, tra i programmi tv con le migliori performance social emerge la forza inevitabilmente costante del Tg1, che sprinta su ‘Verissimo’ e ‘L’Isola dei famosi’ in termini di videoviews. Toffanin e Gentili precedono le news sul versante delle ‘interactions’. Tanti brand d’informazione nella classifica complessiva

Chiocci su Toffanin e Gentili, ma non su entrambi i parametri della nostra graduatoria. A giugno, già leader sul fronte dei programmi di news, il Tg1 risulta in testa per numero di video views (64,6 milioni) anche nel ranking allargato ad ogni tipo di programma tv attivo sui social.

Precede ‘Verissimo’ (62,9 milioni) e ‘L’Isola di Famosi’ (51,6 milioni), che però fanno meglio del telegiornale dell’ammiraglia pubblica nel ranking che considera le interazioni.

Flessione fisiologica

La classifica dei 15 Programmi TV del mese di giugno, elaborata per Primaonline da Sensemakers, evidenzia un calo delle video views pari a un terzo e una riduzione delle interazioni di circa la metà.

La flessione è fisiologica, in linea con il cambiamento delle abitudini di fruizione legate all’estate.

Tante trasmissioni a giugno sono andate in pausa, mentre sul fronte delle news non sono mancate le notizie in grado di agganciare l’attenzione delle persone, sia sul video che sulle piattaforme social.

Niente di strano così che entrambi i ranking principali siano affollati da brand d’informazione: almeno otto in tema video views si possono considerare tali, almeno sei per quello che riguarda il ranking delle interazioni.

Podio confermato, posizioni invertite

Riassumendo i trend, rispetto a maggio, il ‘Tg1’ dalla terza posizione arriva in pole position per video views, facendo scivolare ‘Verissimo’ e ‘L’Isola’, rispettivamente in seconda e terza.

Almeno per ‘Verissimo’, la conclusione della stagione ha infatti comportato una forte riduzione dell’attività editoriale, anche se le clip “best of” e gli estratti dei momenti più intensi delle interviste continuano a ottenere buoni livelli di engagement tanto da confermarlo al primo posto nel ranking per interazioni.

In leggero calo a giugno anche le performance sulle piattaforme de ‘L’Isola dei Famosi’, che pure ha trasmesso l’ultima puntata il 2 di luglio ed è rimasta attiva sui social per tutto il mese, con alcuni personaggi forti (le storie da spiaggia della vincitrice Cristina Plevani, ma anche la ‘sorpresa’ Mario Adinolfi erano abbondantemente clippizzabili e da conversazione in Rete).

Gli ascolti del programma non sono andati bene, ma l’edizione condotta da Veronica Gentili quanto meno non ha ribadito i flop di altri due reality, ‘The Couple’ e ‘La Talpa’, un disastro sia per Auditel che per gli indicatori di performance social.

Il calo dell’Isola

In tema social, pur aumentando la frequenza di pubblicazione, a giugno ‘L’Isola’ ha fatto registrare una flessione nelle video views (-20%) e nelle interazioni (-25%).

I contenuti hanno continuato a ruotare intorno ai protagonisti del reality, con particolare attenzione alla vicenda che ha coinvolto Chiara Balistreri (eliminata a metà giugno, con una storia personale difficile).

Con la fine della programmazione, in attesa dell’ingresso di ‘Temptation Island’, sono uscite dalla Top 15 due presenze storiche targate Maria De Filippi: ‘Amici’ e ‘Uomini e Donne’, che certamente prepareranno anche in Rete il ritorno di settembre.

L’invasione dei brand di news nella graduatoria – specie in quella di video views – si esprime, oltre che con il primato di Chiocci, con le presenze nel ranking del TgLa7, che sale al quarto posto con un incremento delle video views del +31%, pur mantenendo un’attività editoriale sostanzialmente invariata.

In tema di scuderia di brand, sul fronte video views, Rai ha posizionato cinque marchi, Mediaset ben nove, solo il Tg di Mentana, invece, La7. Sul fronte ‘interazioni’ le cose cambiano poco: Mediaset otto titoli, Rai quattro brand, La7 due, mentre il Nove ha solo ‘Che tempo che fa’.

Best performing post: Amoroso incinta, Benigni su Gaza e l’addio a Vitali

Il ranking dei Best Performing Post – il ranking in questo caso elenca i primi dieci a prescindere dalla piattaforma – mostra alcuni cambiamenti significativi. In vetta Verissimo, con il post dedicato all’intervista ad Alessandra Amoroso, in dolce attesa.

Tuttavia, la classifica si popola sempre più di contenuti legati all’attualità politica, con diversi post firmati da ‘Propaganda Live’ e TG La7 News che guadagnano visibilità e interazioni.

Al secondo posto, assoluto così c’è il reel su Instgram del programma di Zoro con il contenuto firmato da Roberto Benigni su Gaza, che arriva al nono con la versione video postata su TikTok.

Al terzo il saluto de Le Iene ad Alvaro Vitali. Al quarto le Teche su Tik Tok con Mara Venier, al quinto si posiziona il contenuto targato Tg1 che riguarda la possibilità di non potere utilizzare il cellulare a scuola.

Al sesto posto, sulla stessa piattaforma il contenuto del tg di Mentana che racconta la scelta di Donald Trump di bombardare l’Iran. Batte – di misura – un contenuto di Mario Giordano. Fuori classifica ‘Report’, in vetta su Instagram e al terzo posto su FB con un contenuto dedicato al sequestro del cellulare di un attivista nel ranking di genere.

Nella foto, da sinistra: Silvia Toffani, Gianmarco Chiocci e Veronica Gentili (collage con foto Ansa)