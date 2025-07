Inaugurati i nuovi trampolini olimpici di Predazzo

Gli sportivi azzurri, guidati dalla fiemmese Annika Sieff (nella foto Ansa), hanno inaugurato ufficialmente i trampolini HS143 e HS109 dello Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo, completamente rinnovati in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le strutture, lunghe rispettivamente 290 e 260 metri, sono state testate questa mattina dagli atleti italiani di salto e combinata nordica.

L’intervento, gestito dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con lo Stato e i Comuni coinvolti, è parte di un più ampio piano di investimenti per i Giochi 2026, del valore complessivo di circa 450 milioni di euro (di cui 315 milioni dallo Stato).

“Una giornata di orgoglio per il Trentino e il mondo olimpico e paralimpico”, ha dichiarato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. “Questi impianti rappresentano un’eredità importante per il territorio anche oltre il 2026, a partire dai Giochi Invernali Giovanili del 2028”.

Il salto in Val di Fiemme

All’evento erano presenti numerose autorità, tra cui la senatrice Elena Testor, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, la consigliera Maria Bosin, il sindaco di Predazzo Paolo Boninsegna, il presidente della FISI Flavio Roda, il presidente del Comitato Paralimpico trentino Massimo Bernardoni e altri rappresentanti istituzionali e sportivi.

Lo stadio, completato nelle sue opere principali, sarà rifinito entro settembre 2025, pronto per ospitare eventi nazionali e internazionali.

Dopo l’inaugurazione, la struttura ospiterà sessioni di allenamento e test da parte di atleti italiani e stranieri. I primi eventi ufficiali in programma saranno il FIS Nordic Summer Festival (18–21 settembre 2025); i Campionati Italiani OPEN di salto speciale e combinata nordica (23 dicembre 2025). A febbraio 2026 poi, sarà il turno delle gare olimpiche.

I dettagli dell’investimento

Il progetto ha previsto un investimento totale di oltre 44,4 milioni di euro, suddivisi in tre unità funzionali. Le demolizioni iniziate nel 2022 per un ammontare di 2,55 milioni di euro; Trampolini e strutture principali (dal novembre 2023): 33,16 milioni di euro. Opere accessorie (dal febbraio 2025): 8,68 milioni di euro Inclusi un ascensore inclinato da 250 metri e un nuovo sistema per la neve artificiale.

I lavori sono attualmente in corso, con la posa della rotaia dell’ascensore e la costruzione delle stazioni di monte e valle.